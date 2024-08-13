Dayanılmaz kokusu var ama şifa bulmak için kana kana içiyorlar! Yurt dışından gelip bidonla götürüyorlar

Sivas'ın Ulaş ilçesine bağlı Kertmekaracaören köyü, haşlanmış yumurta kokan ve şifalı olduğuna inanılan suyuyla dikkat çekiyor. İlçeye uzaklığı 30 kilometre mesafede olan bu köyün kokulu suyu, şifa arayanların listesinde en başta yer alıyor. Suyun, cilt rahatsızlıkları başta olmak üzere böbrek taşına kadar birçok rahatsızlığa iyi geldiği düşünülüyor.

Suya, yurt dışından da rağbet olduğunu belirten köy muhtarı Mustafa Çipil, “Şifalı olduğuna inanılıyor. Kokusuna rağmen içiliyor bidonlarla götürülüyor. Vatandaşın çamurdan ve sudan yararlanabilmesi için imkânlar dâhilinde çeşmenin yanına havuz yaptıracağım. Şifalı olduğu biliniyor ve inanılıyor ama yetkililerin de gerekli analizleri yapmasını isteriz” şeklinde konuştu.

"SUYU DEĞERLENDİRECEĞİZ"

Çeşmenin yanına havuz yapacağını belirten Çipil, "Bu çeşme daha önceden yukarıda bir yerdeydi. Orası bataklık halini almıştı. Bir demiryolu çavuşu bu su ve çamuruyla banyo yaptığını söylerdi. Vücudunda yaralar olduğu için işçiyi işinin başına gönderip daha sonra bu suyun çamurunda yatarmış.

Tabi o bu suyun iyi geldiğini söyleyince biz de köy halkına bu suyu değerlendirelim dedik. Su yukarıda köhne bir yerde kaldığından dolayı kimse bulamıyordu. Ben 250 metre eştim ve bu suyu burayı taşıdım. Burada herkes tarafından daha rahat şekilde bulunuyor. İmkânlar müsait hale geldiğinde bu çeşmenin yanına bir havuz yaptıracağım." ifadelerini kullandı.

"FRANSA'DAN GELİP BİDONLA SU GÖRÜTDÜLER"

Suyun ününün yurt dışına kadar ulaştığını söyleyen Çipil, "Eskiden çocuklarda halk arasında dabaz denilen ürtiker hastalığı olurdu. Bize büyüklerimiz o kokulu sudan getirin derlerdi. Bu sudan getirirdik.

Çocuklar bu suyla üç gün üst üste banyo yaptırılırdı ve ciltleri düzelirdi. Suda yumurta kokusuna benzer bir koku var. Eskiden demir borudan akardı su demir boruyu eritti plastik taktık. Plastikte bir sorun olmadı. Kokusuna rağmen çok içiliyor. Buradaki tren hattı çalışırken bidonlarla su götürürlerdi.

Bu suyun böbrek taşına iyi geldiği de söyleniyor. Bu suya herhangi bir analiz yapılmadı ama analiz yapılmasını isteriz. Geçen sene Fransa'dan gelip buradan bidonla su götürdüler. Bu suyun ünü yurt dışına kadar ulaştı ama Sivas'ta sadece bizim köylüler biliyor." dedi. (İHA)

Bu içerik Nilgün Akbıyık tarafından yayına alınmıştır