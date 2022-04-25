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Dayıdan yeğenine miras kurşunu! Öldürüp, oğullarıyla toprağa gömdü

25.04.2022 09:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'da meydana gelen miras cinayetinde dayı yeğenini öldürüp, oğullarının yardımıyla toprağa gömdü. Jandarma kadavra köpeği tarafından yapılan aramada Bilhan Özdemir'in cesedi toprağa yaklaşık 40 santim gömülmüş halde bulunurken, otopsi için morga kaldırıldı. Olayla ilgili baba ve 2 oğlu gözaltına alındı.

Dayıdan yeğenine miras kurşunu! Öldürüp, oğullarıyla toprağa gömdü

Olay, Samsun'un Çarşamba ilçesinin Yukarı Kavacık Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 44 yaşındaki Bilhan Özdemir'in yakınları kayıp olduğuna dair jandarmaya başvurdu. Jandarma JASAT ekipleri yaptıkları araştırmada Bilhan Özdemir'i aralarında arazi anlaşmazlığı bulunan dayısı Kadir B.'nin (62) silahla öldürdüğünü ve oğulları Halit (35) ve Adil B.(38) tarafından Durusu Mahallesi Karakirazlık mevkisinde toprağa gömüldüğünü tespit etti.

40 SANTİM GÖMÜLMÜŞ HALDE BULUNDU

Jandarma kadavra köpeği tarafından yapılan aramada Bilhan Özdemir'in cesedi toprağa yaklaşık 40 santim gömülmüş halde bulundu. Tabancayla çeşitli yerlerinden vurularak öldürüldüğü tespit edilen Özdemir'in cansız bedeni gömülü olduğu topraktan çıkartılarak otopsi için Çarşamba Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili baba ve 2 oğlu gözaltına alındı.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Samsun
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