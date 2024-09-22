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Days Gone sistem gereksinimleri - Days Gone minimum ve önerilen sistem gereksinimleri nelerdir?

Firdevs Nacar Firdevs Nacar
18.09.2024 16:25
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Days Gone, Bend Studio tarafından geliştirilen açık dünya aksiyon macera oyunudur. Bilgisayarda da oynanabilen bu oyunu oynamak için gerekli donanım ve yazılım sistemlerine sahip bilgisayara ihtiyaç vardır. Sistem gereksinimlerini karşılamayan cihazlarda oyun oynamak mümkün değildir.

Days Gone sistem gereksinimleri - Days Gone minimum ve önerilen sistem gereksinimleri nelerdir?

Bilgisayar oyunlarını oynayabilmek için minimum sistem gereksinimlerine sahip cihaz olması gerekir. İşletim sistemi, işlemci, RAM, ekran kartı ve depolama gibi sistem gereksinimlerinin oyunu sorunsuz bir şekilde açabilmesi için minimum gereksinimlerini karşılanması gerekir. Days Gone oyununu sorunsuz bir şekilde oynayabilmek için de belirli sistem gereksinimleri bulunur.

Days Gone nedir?

Days Gone oyunu, Bend Studio tarafından geliştirilen ve Sony Interactive Entertainment tarafından yayınlanan bir açık dünya aksiyon-macera oyunudur. Oyun ilk olarak 2019 yılında PlayStation 4 için çıkarılmıştır. Ardından 2021'de bilgisayarda oynamak için piyasaya sürülmüştür. Days Gone bir zombi kıyametinden sonra hayatta kalmaya çalışan bir motosikletli ödül avcısı olan Deacon St. John adlı karakterin hikayesini anlatır. Oyun virüsün insanları tehlikeli yaratıklara dönüştürdüğü bir dünyada geçer. Deacon, hem hayatta kalmak hem de kaybolduğuna inandığı eşi Sarah'ı bulmak için tehlikeli bir yolculuğa çıkar.

Days Gone nasıl oynanır?

Oyun, açık dünyada geçer ve oyunculara keşfetme, kaynak toplama, düşmanlarla savaşma ve görevleri tamamlama gibi pek çok imkan sunar. Oyunun en dikkat çekici yönlerinden biri, büyük kalabalıklar hâlinde saldıran Freaker adı verilen enfekte varlıklardır. Deacon’ın motosikleti de oyunun merkezinde yer alır ve oyuncu bu aracı sürekli olarak bakım yaparak kullanır.

Oyuncular oyun ortamında kaynak toplar, silahlar yapar ve çevreden buldukları malzemelerle hayatta kalma ekipmanlarını geliştirir. Savaş sistemi yakın dövüşten silah kullanımına kadar geniş bir yelpazeye sahiptir. Zombiler sürüler hâlinde saldırabildiği için dikkatli planlama ve strateji önemlidir. Ayrıca oyunda dinamik bir hava durumu ve gece-gündüz döngüsü bulunur. Bu faktörler düşmanların davranışlarını ve oyunun zorluk seviyesini etkiler.

Görevler sırasında hem ana hikâye hem de yan görevleri tamamlarsınız. Ana görevler, Deacon’ın kişisel hikayesini açığa çıkarırken yan görevler, yerel topluluklar ve hayatta kalanlarla etkileşim kurmanızı sağlar. Keşfetmek, gizlilikle yaklaşmak ve doğru stratejiyi uygulamak oyunda ilerleyebilmek için kritik önem taşır.

Days Gone'un hikâyesi nedir?

Days Gone'un hikâyesi zombi kıyameti sonrası bir dünyada geçer ve eski bir motosikletli çete üyesi olan Deacon St. John'un hayatta kalma mücadelesini anlatır. Bir virüs, insanları "Freakers" adı verilen vahşi yaratıklara dönüştürmüştür. Deacon, bu tehlikeli dünyada kaybolduğunu düşündüğü eşi Sarah'ı bulma umuduyla hayatta kalmaya çalışırken aynı zamanda geçmişiyle yüzleşir. Hikâye boyunca Deacon, arkadaşları ve düşmanlarıyla olan ilişkilerini yönetirken, virüsün etkisi altındaki dünyanın sırlarını keşfeder.

Days Gone minimum ve önerilen sistem gereksinimleri nelerdir?

Oyunu oynayabilmek için minimum sistem gereksinimlerine sahip olmak gerekir.

Days Gone minimum sistem gereksinimleri

  • İşletim Sistemi: Windows 10 (64-bit)
  • İşlemci: Intel Core i5-2500K @ 3.3 GHz veya AMD FX 6300 @ 3.5 GHz
  • RAM: 8 GB
  • Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 780 (3 GB) veya AMD Radeon R9 290 (4 GB)
  • Depolama Alanı: 70 GB kullanılabilir alan
  • Ses Kartı: DirectX uyumlu ses kartı
  • DirectX: Sürüm 11

Days Gone önerilen sistem gereksinimleri

  • İşletim Sistemi: Windows 10 (64-bit)
  • İşlemci: Intel Core i7-4770K @ 3.5 GHz veya Ryzen 5 1500X @ 3.5 GHz
  • RAM: 16 GB
  • Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 1060 (6 GB) veya AMD Radeon RX 580 (8 GB)
  • DirectX: Sürüm 11
  • Depolama: 70 GB kullanılabilir alan

Bu sistem gereksinimleri oyunun düşük ayarlarda oynanabilmesi için minimum, yüksek ayarlarda sorunsuz oynanabilmesi için önerilen özelliklerdir.

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