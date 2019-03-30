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DB Tarımsal Enerji, Petroleum İstanbul Fuarında

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.03.2019 10:21 | Son Güncelleme

DB Tarımsal Enerji, Tüyap Beylikdüzü Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen Petroleum Fuarı’nda yerini aldı.İki yılda bir düzenlenen ve alanının en büyük fuarı olma özelliğini taşıyan "Uluslararası Petrol, LPG ve Madeni Yağ, Ekipman, İstasyon Market Ürünleri ve Teknolojileri Fuarı Petroleum 2019", bu yıl 14.

DB Tarımsal Enerji, Petroleum İstanbul Fuarında

DB Tarımsal Enerji, Tüyap Beylikdüzü Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen Petroleum Fuarı’nda yerini aldı.
İki yılda bir düzenlenen ve alanının en büyük fuarı olma özelliğini taşıyan "Uluslararası Petrol, LPG ve Madeni Yağ, Ekipman, İstasyon Market Ürünleri ve Teknolojileri Fuarı Petroleum 2019", bu yıl 14. kez kapılarını açtı. Fuar, sektörün önemli oyuncularını, yeni ürün ve hizmetler, benzersiz teknolojiler, yeni iş ve ticaret modelleri ile buluşturuyor.
Bu yılın teması "Akıllı Teknolojiler, Akıllı İstasyonlar" ile geleneksel ürün segmentlerinin yanı sıra; oto LNG, oto CNG, elektrikli araç şarj istasyonları, istasyon marketleri, yenilenebilir enerji çözümlerini içine alacak şekilde kapsamı genişletilen fuarın; ulusal, bölgesel ve uluslararası enerji şirketleri içinde önemli bir iş birliği ortamı sağlaması bekleniyor.
DB Tarımsal Enerji de, fuara katılan firmalar arasında yer aldı. DB Tarımsal Enerji ziyaretçilere, yerli-yenilenebilir enerji sektöründe ithal ikamesi oluşturan biyodizel ve ihraç pazarlarda öncelikli tercih edilir hale gelen Türk Malı Rafine (Saf) gliserin hakkında bilgiler veriyor.
Petroleum Fuarı’nın 14. kez kapılarını açtığını belirten DB Tarımsal Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Borovalı, "İki yılda bir düzenlenen fuarda bu yıl DB Tarımsal Enerji olarak biz de yerimizi aldık. Sektörün tüm paydaşları ile bir araya gelerek, yerli-yenilenebilir enerji sektöründeki faaliyetlerimizi, biyodizel ve diğer katma değerli ürünümüz olan rafine gliserini anlatıyoruz" dedi.
Biyodizel sektörünün birbirine entegre projeler ile farklı sektörlere etkisini vurgulayan Selçuk Borovalı, biyodizel tesislerinin, geri dönüştürülebilir atık bitkisel yağları ve nadasa bırakılmış tarım arazilerinde ekimi yapılan enerji bitkilerini kullanarak, günlük hayatı entegre edilebilecek şekilde enerji üreten projeler olduğunun altını çizdi. Özellikle, Türkiye’de 2018 yılında akaryakıta yüzde 0,05 oranında harmanlama zorunluluğu gelmesiyle birlikte, biyodizel sektöründe yatırımların artarak devam ettiğini belirten Borovalı, fuarı sektörü doğru anlatmak adına çok önemli bir fırsat olarak gördüklerini dile getirdi.
Petroleum Istanbul 2019’u, açık kalacağı 3 gün boyunca 50 bin kişinin ziyaret etmesi bekleniyor.

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