HABER
  4. DEAŞ'ın 'savaşçı' kadrosundaki Suriyeli terörist tutuklandı

DEAŞ'ın 'savaşçı' kadrosundaki Suriyeli terörist tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.01.2020 10:36 | Son Güncelleme

Osmaniye'de terör örgütü DEAŞ'ın savaşçı kadrosunda olduğu iddiasıyla gözaltına alınan Suriye uyruklu M.A. (28), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

DEAŞ'ın 'savaşçı' kadrosundaki Suriyeli terörist tutuklandı

İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ekiplerinin, çatışma bölgeleri ile irtibatlı faaliyet gösteren örgüt üyelerinin tespiti ve engellenmesine yönelik, istihbarat birimleriyle yaptığı ortak çalışmalar aralıksız sürdürülüyor. Bu kapsamda, Suriye'de bulunduğu 2012-2014 yılları arasında terör örgütü DEAŞ'ta silahlı savaşçı olarak faaliyet gösteren ve yasa dışı yollarla Türkiye'ye giriş yaptığı belirlenen M.A.'nın Cevdetiye beldesine geldiği bilgisine ulaşıldı. M.A., 7 Ocak'ta düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin kaldığı adreste yapılan aramada ise cep telefonu, hard disk ve hafıza kartı ele geçirildi. Sorgusu tamamlanan M.A., sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

DEAŞ'ın 'savaşçı' kadrosundaki Suriyeli tutuklandı

(DHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Ölümden saniyelerle kurtulduÖlümden saniyelerle kurtuldu
Elazığ ve Bingöl’den çekilen uzay ve astronomi fotoğrafları hayran bırakıyorElazığ ve Bingöl’den çekilen uzay ve astronomi fotoğrafları hayran bırakıyor
Beyoğlu’nda tadilat halindeki binada çökme meydana geldiBeyoğlu’nda tadilat halindeki binada çökme meydana geldi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Osmaniye DEAŞ

En Çok Okunan Haberler

İran'da otobüs devrildi: 20 ölü, 23 yaralı

İran'da otobüs devrildi: 20 ölü, 23 yaralı

İtalya'dan soğuk duş! 'Türkiye tutumunuzu yumuşatın'

İtalya'dan soğuk duş! 'Türkiye tutumunuzu yumuşatın'

Cenk Tosun'un transferini duyurdular

Cenk Tosun'un transferini duyurdular

'Seksten ibaret değil!' Annesi hastanelik oldu

'Seksten ibaret değil!' Annesi hastanelik oldu

Didem Arslan ve İmamoğlu arasında çok sert tartışma!

Didem Arslan ve İmamoğlu arasında çok sert tartışma!

ABD'den dikkat çeken İran açıklaması: Hazırız

ABD'den dikkat çeken İran açıklaması: Hazırız

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Kahreden haber: 4 askerimiz şehit oldu

Kahreden haber: 4 askerimiz şehit oldu

Maskeli Beşler İntikam Peşinde nerede çekildi? Maskeli Beşler İntikam Peşinde konusu ve oyuncu kadrosu

Maskeli Beşler İntikam Peşinde nerede çekildi? Maskeli Beşler İntikam Peşinde konusu ve oyuncu kadrosu

İşte Sabiha Gökçen'de uçağın pistten çıkma anı!

İşte Sabiha Gökçen'de uçağın pistten çıkma anı!

İstanbul'da şoke eden cinayet! Dünyaca ünlü iş insanının oğlu öldürüldü

İstanbul'da şoke eden cinayet! Dünyaca ünlü iş insanının oğlu öldürüldü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Barış Pınarı Harekatı Bölgesi'nde şehit olan askerler memleketlerine gönderildi

Şehit olan askerler memleketlerine gönderildi

Son dakika Türkiye'den Kahire’deki toplantıya çok sert tepki!

Türkiye'den Kahire’deki toplantıya çok sert tepki!

Diyarbakır’da korkunç olay! Ağzına toprak doldurularak öldürüldü

Diyarbakır’da korkunç olay! Ağzına toprak doldurularak öldürüldü

Sudan Devlet Başkanı'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hediye ettiği aslanlar büyüdü

Erdoğan'a hediye edilen aslanlar büyüdü

Sayısal Loto sonuçları 8 Ocak: 1 milyon TL’lik devir!

1 milyon TL'lik devir!

Ortaokulda akılalmaz olay! 10 yaşındaki öğrencisini koridorda yerden yere vurdu

Okulda akılalmaz olay! Öğrenciyi yerden yere vurdu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.