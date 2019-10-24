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DEAŞ karşıtı koalisyonda görevli Alman askerlerinin görev süreleri uzatıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.10.2019 18:31 | Son Güncelleme

Federal Meclis (Bundestag), Alman hükümetinin DEAŞ karşıtı koalisyonda yer alan Alman askerlerinin görev sürelerinin uzatılması talebini onayladı - Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, cumartesi günü Ankara'da temaslarda bulunacak

BERLİN (AA) - Almanya, terör örgütü DEAŞ ile mücadele kapsamında DEAŞ karşıtı koalisyon çerçevesinde görevli Alman askerlerinin görev sürelerini uzattı.

Federal Mecliste (Bundestag) yapılan oylamada, Alman hükümetinin DEAŞ karşıtı koalisyonda yer alan Alman askerlerinin sürelerinin uzatılması talebini onayladı.

Oylamaya katılan 620 milletvekilinden 343'ü Alman hükümetinin talebine "evet" oyu verirken, 274 milletvekili karşı çıktı, 3 milletvekili çekimser kaldı.

Böylelikle Irak'ta DEAŞ'a karşı mücadele kapsamında peşmerge güçlerine ve Irak ordusuna eğitim veren Alman askerlerinin görev süresi 31 Ekim 2020'ye, Suriye'de keşif uçuşları gerçekleştiren ve Ürdün'de konuşlu bulunan Alman askeri birliğinin görev süresi de 31 Mart 2020'ye kadar uzatıldı.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, oylama öncesinde yaptığı konuşmada, DEAŞ'ın henüz mağlup edilmediğini belirterek, DEAŞ'a karşı mücadelenin sürdürülmesi gerektiğini vurguladı.

- Almanya Dışişleri Bakanı Maas, Türkiye'ye gidecek

Almanya'nın Suriye'de Birleşmiş Milletler (BM) yönetimindeki siyasi süreci desteklediğini ifade eden Maas, cumartesi günü Türkiye'ye gideceğini duyurdu.

Maas, Ankara'da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile de görüşmeler yapacağını ve Almanya'nın beklentilerini anlatacağını kaydetti.

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