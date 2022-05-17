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DEAŞ’lı terörist Süleyman Elhamud kimdir? Süleyman Elhamud yakalandı mı?

17.05.2022 12:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

DEAŞ’lı terörist Süleyman Elhamud, İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasının ardından internette araştırılmaya başlandı. DEAŞ'lı teröriste ilişkin detaylar merak konusu oldu. Vatandaşlar internette; DEAŞ’lı terörist Süleyman Elhamud kimdir? Süleyman Elhamud yakalandı mı? soru ve konu başlıklarını araştırıyor. İşte konuya ilişkin detaylar...

DEAŞ’lı terörist Süleyman Elhamud kimdir? Süleyman Elhamud yakalandı mı?

DEAŞ’lı terörist Süleyman Elhamud, son dakika haberinin ardından merak edildi. Konuya ilişkin detaylar ile DEAŞ’lı terörist Süleyman Elhamud kimdir? Süleyman Elhamud yakalandı mı? sorularının yanıtını öğrenmek isteyen kişiler internette araştırma yapıyor. Merak edilenler haberimizde...

DEAŞ'LI TERÖRİST SÜLEYMAN EL HAMUD KİMDİR?

Süleyman Elhamud, bölücü terör örgütü DEAŞ'a mensup teröristlerden biridir.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada DEAŞ'lı terörist Süleyman Elhamud'un Bursa'da yakalanarak gözaltına alındığı belirtildi.

SÜLEYMAN EL HAMUD YAKALANDI MI?

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bursa'da DEAŞ terör örgütü mensubu yabancı uyruklu Halid Aljasem ve Enes Elgannem ile canlı bomba eylemi yapacağı yönünde bilgiler bulunan Süleyman Elhamud yakalanarak gözaltına alındı."

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Anahtar Kelimeler:
İçişleri Bakanlığı DEAŞ
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