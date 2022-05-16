DEAŞ’lı terörist Beşşar El Mızhen, son dakika gelişimesinin ardından merak edildi. Konuya ilişkin detaylar ve 'DEAŞ’lı terörist Beşşar El Mızhen kimdir?', 'Ebi Enes El Kahtani kod adlı terörist Beşşar El Mızhen yakalandı mı?' sorularının yanıtı haberimizde...
Beşşar El Mızhen, bölücü terör örgütü DEAŞ'a mensup teröristlerden biridir.
DEAŞ'ın Ebi Enes El Kahtani kod adlı teröristi Beşşar El Mızhen Şanlıurfa'da yakalandı.
Kilis Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma dosyası kapsamında el konulan bir flash bellekte yer alan dosyalar incelendi.
DEAŞ terör örgütüne ait çok sayıda örgütsel dokümanın belirlenmesi üzerine Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı koordinesinde çalışma yürütüldü.
Operasyon sonucunda Şanlıurfa TEM Şube Müdürlüğünce Ebi Enes El Kahtani kod adlı Beşşar El Mızhen isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.
Beşşar El Mızhen'in ikametinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyaller el konuldu.
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