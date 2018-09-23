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DEAŞ'lı terörist tedavi için geldiği hastanede yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.09.2018 10:46 | Son Güncelleme

Adana'da, 'Ebu Eyup' kod adlı DEAŞ'lı terörist Ahmet İsa (24) tedavi için geldiği hastanede yakalandı. Kentte çeşitli hastanelerde tedavi gören, bir ayağı da kesilen teröristin, kesilmiş insan başlarının önünde fotoğraf çektirdiği ortaya çıktı.

DEAŞ'lı terörist tedavi için geldiği hastanede yakalandı

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) görevlileri, 2017 yılında mülteci gibi ülkeye giriş yapan DEAŞ'lı terörist Ahmet İsa'nın Adana'ya geldiğini saptadı. 2015 yılında Suriye'nin Kobani kentinde yaralanan Ahmet İsa'nın Adana'da çeşitli hastanelerde tedavi gördüğü, son olarak geldiği hastanede de sağ bacağının kesildiği saptandı. Hastaneye baskın yapan polis, Ahmet İsa'yı sorguya aldı.

Terör örgütü DEAŞ üyesi olduğunu söyleyen Ahmet İsa, bu zamana kadar çok sayıda çatışmaya katıldığını, yine terör örgütü YPG'nin başına 100 bin dolar ödül koyduğunu söyledi.

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TELEFONDAN KORKUNÇ GÖRÜNTÜLER ÇIKTI

Ahmed İsa'nın, incelenen cep telefonunda, demir parmaklıklara asılan 3 kesik başın önünde 4 kişiyle kalaşnikofla poz verdiği fotoğrafın yer aldığı belirlendi.

Ahmet İsa, savaştıkları grubun emirliğini ise öldürülen Alman rapçi Denis Cuspert’in (Deso Dogg) yaptığını söyledi. İşlemleri tamamlanan Ahmet İsa, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
adana DEAŞ mit

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
mülteci gibi girmiş,hastanelerimizde tedavi görmüş...biz acil servis için bile ücret öderken terörist beslemişiz ki bu şekilde kaç bin terörist daha besliyoruz mülteci adı altında kim bilir!!!
Bu canilerin ülkemizde ellerini kollarını sallayarak rahatça gezmeleri çok acı verici ve tehlikeli. Kim bilir daha kaç tanesi rahatça dolaşıyor ülkemizde?
Ne yasatiyorsunuz,hakettiği gibi,başkalarına yaptığı gibi temizleyin gitsin.
Ayak kesik meslek hazır acaip dilenci olur bundan
ALLAH BELANI VERMİŞ ..
Bu yılanın acilen idam edilmesi lazim ülkem yararına dünyada oksijen alması bile haram ülkem yararına ve katlettiği o zavallı insanların hakkı gözü kalmasın
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