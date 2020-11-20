DEAŞ operasyonunda 16 tutuklama

Şanlıurfa merkezli Bursa ve Diyarbakır illerinde düzenlenen DEAŞ terör örgütü operasyonunda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 23 zanlıdan 16’sı tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütüne yönelik Şanlıurfa merkezli Bursa ve Diyarbakır illerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. DEAŞ adına sık sık toplantı yaptıkları, eğitim faaliyetleri yürüttükleri ve çatışma bölgelerinde bulunan örgüt mensuplarını kaçak yollarla Türkiye’ye geçirmeye çalışmak için çeşitli yollar aradıkları belirlenen şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 25 zanlıdan 23’ü bu gün adliyeye sevk edilirken 2 zanlının korona virüs testlerinin pozitif çıkması nedeniyle adliyeye getirilmedikleri ve gözlem altında tutuldukları öğrenildi. Zanlılardan 16’sı tutuklanarak cezaevine gönderilirken 1 zanlı savcılıktaki ifadesinin ardından, 6 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

