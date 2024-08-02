DEAŞ operasyonunda 99 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından DEAŞ’a yönelik 26 ilde yapılan operasyonda 99 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, paylaşımında “ Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüklerince Elazığ, İstanbul, Kırşehir, Kırıkkale, Kayseri, Manisa, Gaziantep, Adana, Ankara, Bingöl, Bursa, Çankırı, Eskişehir, Hatay, İzmir, Kahramanmaraş, Kilis, Kocaeli, Konya, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Sakarya, Samsun ve Yalova'da DEAŞ terör örgütüne yönelik ‘Gürz-4’ operasyonları düzenlendi. Operasyonlarda 99 şüpheli yakalandı" dedi. (İHA)

2️⃣6️⃣ ilde DEAŞ Terör Örgütüne yönelik son 3️⃣ gündür devam eden “GÜRZ-4” operasyonlarında 9️⃣9️⃣ şüpheli yakalandı❗



Teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Tek bir hedefimiz var; son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar sizlerin duası ve desteği ile durmadan, duraksamadan… pic.twitter.com/AvV7gHYy0k — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) August 2, 2024

Bu içerik Evin Özbey tarafından yayına alınmıştır