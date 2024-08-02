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  4. DEAŞ operasyonunda 99 şüpheli yakalandı

DEAŞ operasyonunda 99 şüpheli yakalandı

02.08.2024 13:39
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26 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik 3 gündür devam eden ’Gürz-4’ operasyonları kapsamında 99 şüpheli yakalandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya şüphelilerin yakalandıklarını sosyal medya hesabından duyurdu.

DEAŞ operasyonunda 99 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından DEAŞ’a yönelik 26 ilde yapılan operasyonda 99 şüphelinin yakalandığını duyurdu.
İçişleri Bakanı Yerlikaya, paylaşımında “ Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüklerince Elazığ, İstanbul, Kırşehir, Kırıkkale, Kayseri, Manisa, Gaziantep, Adana, Ankara, Bingöl, Bursa, Çankırı, Eskişehir, Hatay, İzmir, Kahramanmaraş, Kilis, Kocaeli, Konya, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Sakarya, Samsun ve Yalova'da DEAŞ terör örgütüne yönelik ‘Gürz-4’ operasyonları düzenlendi. Operasyonlarda 99 şüpheli yakalandı" dedi. (İHA)

Bu içerik Evin Özbey tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
DEAŞ Ali Yerlikaya
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