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DEAŞ propagandası yapan 2 kişi yakalandı

28.12.2020 11:33 | Son Güncelleme:
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DEAŞ propagandası yapan 2 kişi yakalandı

Adana’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik operasyonda biri kadın 2 kişi gözaltına alındı.Adana İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, terör örgütü DEAŞ’ın propagandasını yapan 2 şüpheli şahıs tespit edilerek, adli makamlardan alınan talimatla merkez Seyhan ilçesi Barış Mahallesinde bulunan bir adrese operasyon düzenlendi.Operasyon sonucunda evde yapılan aramada 2 adet cep telefonu 1 adet tablet bilgisayar 5 adet örgütsel doküman ele geçirildi.

Adana’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik operasyonda biri kadın 2 kişi gözaltına alındı.
Adana İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, terör örgütü DEAŞ’ın propagandasını yapan 2 şüpheli şahıs tespit edilerek, adli makamlardan alınan talimatla merkez Seyhan ilçesi Barış Mahallesinde bulunan bir adrese operasyon düzenlendi.
Operasyon sonucunda evde yapılan aramada 2 adet cep telefonu 1 adet tablet bilgisayar 5 adet örgütsel doküman ele geçirildi. Biri kadın 2 kişi gözaltına alınarak haklarında adli işlem başlatıldı.

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