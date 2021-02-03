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  4. DEAŞ’ın infaz timinin de arasında bulunduğu 10 şüpheli tutuklandı

DEAŞ’ın infaz timinin de arasında bulunduğu 10 şüpheli tutuklandı

03.02.2021 12:59 | Son Güncelleme:
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Ankara merkezli 3 ilde DEAŞ’a yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan ve yabancı uyruklu bir kişinin ölümüne de karıştıkları tespit edilen 10 örgüt üyesi tutuklandı.Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, DEAŞ terör örgütüne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 22 Ocak’ta yabancı uyruklu 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı vermiş, şüphelilerin tamamı yakalanmıştı.

Ankara merkezli 3 ilde DEAŞ’a yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan ve yabancı uyruklu bir kişinin ölümüne de karıştıkları tespit edilen 10 örgüt üyesi tutuklandı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, DEAŞ terör örgütüne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 22 Ocak’ta yabancı uyruklu 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı vermiş, şüphelilerin tamamı yakalanmıştı. Yabancı uyruklu bir kişinin infazına da karıştıkları tespit edilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesine getirildi. Burada soruşturma savcısına ifade veren şüpheliler, sulh ceza hakimliğine sevk edildi. 10 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Şüphelilerin Suriye ve Irak’ta DEAŞ terör örgütü içerisinde silahlı olarak faaliyet göstermekteyken ölen örgüt mensuplarının geride kalan yakınlarına "kefele" adı altında para dağıtımı yaptığı, ayrıca yabancı uyruklu bir örgüt üyesinin infazına karıştıkları tespit edildi. Örgüt, 2 kişinin başvurusu üzerine kurduğu sözde mahkemede yabancı uyruklu R.A.M.’nin öldürülmesini kararlaştırdı ve bunun için 5 kişilik infaz hücresini görevlendirdi. Şüpheliler, R.A.M.’yi bir eve çağırdı ve burada iple boğarak öldürdü. Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince cinayete ilişkin yürütülen çalışmalarla şüphelilerin 26 Kasım 2018’de Altındağ’da cesedi bulunan R.A.M.’nin ölümüyle bağlantıları deşifre edildi. Olay yerindeki baz istasyonları üzerinden kurulan 125 bin telefon irtibatını inceleyen ekipler, şüphelilerin 4 bin 144 kez telefonla irtibat kurduklarını tespit etti.

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