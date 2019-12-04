HABER

DEAŞ'ın öldürülen lideri Bağdadi'nin yardımcısı Kerkük'te yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.12.2019 00:28 | Son Güncelleme

DEAŞ'ın öldürülen lideri Ebu Bekir el-Bağdadi'nin yardımcısı Ebu Haldun lakaplı terörist Kerkük'te yakalandı.

DEAŞ'ın öldürülen lideri Bağdadi'nin yardımcısı Kerkük'te yakalandı

Irak ordusuna bağlı Güvenlik Medya Hücresi tarafından yapılan açıklamada, alınan bir istihbaratı değerlendiren polislerin, Kerkük'ün Havice kasabasında bir apartman dairesine düzenlediği baskında Bağdadi'nin yardımcısı Ebu Haldun'u yakaladığı duyuruldu.

Açıklamada, Şa'lan Ubeyd adlı sahte bir kimlik taşıyan Ebu Haldun'un hem Bağdadi'nin yardımcılığını yaptığı hem de Salahaddin vilayetinin "askeri amiri" görevinde bulunduğu belirtildi.

DEAŞ terör örgütünün lideri Ebu Bekir el-Bağdadi, geçen ekimde Suriye'nin kuzeyindeki İdlib kenti kırsalında bir eve düzenlenen operasyonda öldürülmüştü.

Irak resmi makamları aralık 2017'de yaptıkları açıklamada, ülke topraklarının DEAŞ'ın elinden kurtarıldığını duyurmuştu. Uyuyan hücrelere sahip terör örgütü, Salahaddin, Kerkük ve Diyala vilayetlerinin birleştiği "Ölüm Üçgeni" olarak adlandırılan bölgede zaman zaman terör saldırıları düzenliyor. (AA)

Bu saat stresi engelliyor!Bu saat stresi engelliyor!
Erdoğan Suudi Arabistan Kralı Selman ile telefonda görüştüErdoğan Suudi Arabistan Kralı Selman ile telefonda görüştü
Manisa’da tır ile otomobil çarpıştı: 2 yaralıManisa’da tır ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
DEAŞ Ebu Bekir El Bağdadi Ebu Haldun ırak terörist

En Çok Okunan Haberler

Tüm vatandaşları ilgilendiriyor!

Tüm vatandaşları ilgilendiriyor!

Sert sözler: Şarapla kendini, Yasin'le ise...

Sert sözler: Şarapla kendini, Yasin'le ise...

Trump'tan S-400 açıklaması

Trump'tan S-400 açıklaması

Londra'da kritik dörtlü zirve sona erdi! Ortak açıklama

Londra'da kritik dörtlü zirve sona erdi! Ortak açıklama

Şoke eden görüntü! Öğretmen ders anlatırken, öğrenci sigara içti

Şoke eden görüntü! Öğretmen ders anlatırken, öğrenci sigara içti

Davutoğlu ve Babacan'ın partisinde hangi isimler olacak?

Davutoğlu ve Babacan'ın partisinde hangi isimler olacak?

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Rüzgarda çadırın ipini bırakmayan pazarcı metrelerce yükseldi

Rüzgarda çadırın ipini bırakmayan pazarcı metrelerce yükseldi

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Şehitlerimizin isimleri belli oldu!

Şehitlerimizin isimleri belli oldu!

Kayıp dağcılar için Bakanlık'tan açıklama!

Kayıp dağcılar için Bakanlık'tan açıklama!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan Suudi Arabistan Kralı Selman ile telefonda görüştü

Erdoğan Suudi Arabistan Kralı Selman ile telefonda görüştü

Bursa merkezli 23 ildeki FETÖ operasyonunda 9 tutuklama

Bursa merkezli 23 ildeki FETÖ operasyonunda 9 tutuklama

Ukrayna Dışişleri Bakanı Pristayko: Karadeniz Bölgesi, NATO ve Türkiye sayesinde güvende

NATO'ya böyle seslendi! 'Anahtarı Türkiye'de'

Evinin önünde bıçaklanan genç balerin Ceren Özdemir hayatını kaybetti

Evinin önünde bıçaklandı! Acı haber geldi

Kavga ihbarına giden polis, silahını alan kişi tarafından vuruldu

Korkunç olay! Silahıyla başından vuruldu

İçişleri Bakanlığı: 5 yabancı terörist sınır dışı edildi

İçişleri Bakanlığı: 5 yabancı terörist sınır dışı edildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.