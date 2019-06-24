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DEAŞ’ın sözde emiri yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 24.06.2019 20:01 | Son Güncelleme

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda DEAŞ Terör Örgütü’nün sözde Irak/Musul/Muhallebiye şehri sözde emiri yakalandı.Edinilen bilgiye göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından DEAŞ Terör Örgütü’nün eylem ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında 2012-2016 yılları arasında DEAŞ Terör Örgütü’nün Irak/Musul/Muhallebiye şehri sözde emiri olduğu ve terör örgütü içerisinde havancılardan sorumlu olarak faaliyet gösterdiği tespit edilen M.S.E.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda DEAŞ Terör Örgütü’nün sözde Irak/Musul/Muhallebiye şehri sözde emiri yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından DEAŞ Terör Örgütü’nün eylem ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında 2012-2016 yılları arasında DEAŞ Terör Örgütü’nün Irak/Musul/Muhallebiye şehri sözde emiri olduğu ve terör örgütü içerisinde havancılardan sorumlu olarak faaliyet gösterdiği tespit edilen M.S.E. isimli Irak uyruklu şüpheli şahıs düzenlenen operasyonla yakalandı. M.S.E. sağlık kontrolünden geçirilerek işlemler için emniyete götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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