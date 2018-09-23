HABER

DEAŞ'lı terörist Adana'da yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.09.2018 09:38 | Son Güncelleme

Suriye'de terör örgütü DEAŞ saflarında savaşırken 2015'te bombalı saldırıda yaralanan ve 2017'de kaçak yollarla Türkiye'ye giren "Ebu Eyüp" kod adlı Ahmed İsa, Adana'da tedavi gördüğü hastanede yakalandı

Adana'da, terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddia edilen Suriyeli zanlı tutuklandı.

Emniyet yetkililerinden alınan bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Suriye'de terör örgütü DEAŞ saflarında savaşırken 2015'te bombalı saldırıda yaralanan ve 2017'de kaçak yollardan Türkiye'ye giren "Ebu Eyüp" kod adlı Ahmed İsa'nın (24) hastanede tedavi gördüğünü belirledi.

Ekipler, bombalı saldırıda ayağını kaybeden İsa'yı, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi ortopedi servisinden taburcu edilirken gözaltına aldı.

İsa'nın, eski rap sanatçısı olan ve Ebu Talha Al Almani adını alarak terör örgütü DEAŞ'a katıldıktan sonra öldürülen Alman vatandaşı Denis Mamadou Gerhard Cuspert'in 100 kişilik "Ketübetül Eyyub el Ensari" grubundan olduğu tespit edildi.

- Teröristin telefonundaki dikkati çeken fotoğraf

Ahmed İsa'nın, incelenen cep telefonunda, demir parmaklıklara asılan 3 kesik başın önünde 4 kişiyle kalaşnikofla poz verdiği fotoğrafın yer aldığı belirlendi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan İsa, polisin yardımıyla tekerlikle sandalyeyle getirildiği Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

İsa, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

PARTNERYüzde oluşan lekelere dikkat! Nedeni bu olabilirYüzde oluşan lekelere dikkat! Nedeni bu olabilir
Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'dan 'pantolon intiharı' açıklaması: KepazelikEğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'dan 'pantolon intiharı' açıklaması: Kepazelik
Ek fotoğraflar // İstanbul  Boğazı'nda sis etkili oluyor Ek fotoğraflar // İstanbul  Boğazı'nda sis etkili oluyor 
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
adana DEAŞ terörist YPG

En Çok Okunan Haberler

Kaya Çilingiroğlu'ndan çok konuşulacak açıklamalar: Demek ki ben evliyken senin gözün benim eşimdeymiş

Kaya Çilingiroğlu'ndan çok konuşulacak açıklamalar: Demek ki ben evliyken senin gözün benim eşimdeymiş

Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! Hollanda Büyükelçiliğine Şaban Dişli atandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! Hollanda Büyükelçiliğine Şaban Dişli atandı

Ryugu astroidine inen Hayabusa 2'den ilk fotoğraflar dünyaya ulaştı!

Ryugu astroidine inen Hayabusa 2'den ilk fotoğraflar dünyaya ulaştı!

Teknik direktörden oyuncusu için şok açıklama: İnşallah hamile değildir

Teknik direktörden oyuncusu için şok açıklama: İnşallah hamile değildir

Bilal Erdoğan ailelere böyle seslendi: Kaç tanemiz at binebiliyor?

Bilal Erdoğan ailelere böyle seslendi: Kaç tanemiz at binebiliyor?

Kandil'de cehennemi yaşıyorlar! '17 kez tecavüze uğradım'

Kandil'de cehennemi yaşıyorlar! '17 kez tecavüze uğradım'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
DEAŞ'lı terörist tedavi için geldiği hastanede yakalandı

DEAŞ'lı terörist tedavi için geldiği hastanede yakalandı

Sedanur, gözyaşlarıyla uğurlandı

Sedanur, gözyaşlarıyla uğurlandı

Fatih Altaylı'dan çok konuşulacak tepki: 5 yıldızlı otelde bira yok!

Fatih Altaylı'dan çok konuşulacak tepki: 5 yıldızlı otelde bira yok!

Sayısal Loto sonuçları 22 Eylül: Devirli ikramiye tek kişiye gitti!

Sayısal Loto sonuçları 22 Eylül: Devirli ikramiye tek kişiye gitti!

Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'dan 'pantolon intiharı' açıklaması: Kepazelik

Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'dan 'pantolon intiharı' açıklaması: Kepazelik

İstanbul Boğazı'nda sis etkili oluyor

İstanbul Boğazı'nda sis etkili oluyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.