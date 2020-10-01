DEAŞ’tan gözaltına alınan yabancı uyruklu şahıs adliyeye sevk edildi

Samsun’da terör örgütü DEAŞ’ta faaliyet gösterdiği iddia edilen yabancı uyruklu bir kişi jandarma tarafından gözaltına alındı.

Olay, Bafra ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, yabancı uyruklu Z.H.’nin Suriye’de bulunduğu sürede DEAŞ silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdiğini tespit etti. Z.T., Jandarma TEM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Sorgusu tamamlanan zanlı, Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildi. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan Z.T., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

