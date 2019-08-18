HABER

''DEAŞ'tan kurtarılan Telaferli kadınlara devlet sahip çıkmalı''

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.08.2019 04:04 | Son Güncelleme

Irak Türkmen Cephesi Başkanı Erşat Salihi: - "'DEAŞ terör örgütü, kaçırdığı Türkmen Telaferli genç kadınlara yönelik işkence ve utanç verici zulümde bulundu. DEAŞ'tan kurtarılan Telaferli kadınlara devlet sahip çıkmalı''

KERKÜK (AA) - Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı ve Kerkük Milletvekili Erşat Salihi, terör örgütü DEAŞ'tan kurtarılan Telaferli Türkmen kadınlara devletin sahip çıkması gerektiğini belirtti.

Türkmen lider, Irak'ın Kerkük kentindeki ITC Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, yaklaşık iki yıl önce Irak güvenlik güçleri tarafından Musul'u kurtarma operasyonları başlatıldığını anımsattı.

Operasyonlarda terör örgütü DEAŞ'tan kurtarılan Telaferli kadınlara devletin sahip çıkması gerektiğini belirten Salihli, ''DEAŞ terör örgütü, kaçırdığı Türkmen Telaferli genç kadınlara yönelik işkence ve utanç verici zulümde bulundu. Irak hükümeti ve sivil toplum örgütleri bu masum insanların her yönden yanında olması gerekiyor.'' dedi.

Salihi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hükümetin özellikle DEAŞ'tan kurtarılan Iraklı kadınların yeniden topluma kazandırması hususunda başarısız olduğunu ifade ederek, konuyu parlamentoda ele alacaklarını ve hükümetin gündemine taşıyacaklarını söyledi.

Suriye'deki iç göçmen kamplarında hala Telaferli kadın ve çocukların olduğunu anlatan Salihi, ''Özellikle Suriye'deki Hol kampında yüzlerce Telaferli kadın ve çocukları var. Terör örgütü YPG'nin kontrolündeki bölgelerde kayıplara karışan insanlarımız var. Bunların geri dönmeleri için uluslararası sivil toplum örgütlerinin üzerine düşen önemli görevler var.'' diye konuştu.

Salihi, Telaferli kadınların terör örgütü DEAŞ'tan gördüğü işkencenin dünya basınında yeteri kadar yer almamasından yakındı.

Gece kavanoza koydu! Sabah uyandığında 37 yavrusu vardıGece kavanoza koydu! Sabah uyandığında 37 yavrusu vardı
Tekirdağ’da 75 kaçak göçmen ve 3 organizatör yakalandıTekirdağ’da 75 kaçak göçmen ve 3 organizatör yakalandı
Gözyaşlarını tutamadı: Ben size köpek gibi yalvardımGözyaşlarını tutamadı: Ben size köpek gibi yalvardım
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ırak Kerkük

En Çok Okunan Haberler

Hobi olarak başladı, seri üretime geçti! Tanesini 15 TL'den satıyor

Hobi olarak başladı, seri üretime geçti! Tanesini 15 TL'den satıyor

Galatasaray'da istifa depremi

Galatasaray'da istifa depremi

Öğretmen komşu dehşeti yaşattı! Korkunç anlar kamerada

Öğretmen komşu dehşeti yaşattı! Korkunç anlar kamerada

Meteoroloji bölgeleri sıraladı ve sağanak uyarısında bulundu!

Meteoroloji bölgeleri sıraladı ve sağanak uyarısında bulundu!

İmamoğlu'ndan şiddetli yağış açıklaması

İmamoğlu'ndan şiddetli yağış açıklaması

Araç baraja uçtu! Acı haber gece yarısı geldi

Araç baraja uçtu! Acı haber gece yarısı geldi

İlginizi Çekebilir

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

Askere gidecekler dikkat! Bakanlık duyurdu

Askere gidecekler dikkat! Bakanlık duyurdu

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Gazinin darp edildiği kafe kapatıldı!

Gazinin darp edildiği kafe kapatıldı!

Flaş 'İstanbul Havalimanı' kararı

Flaş 'İstanbul Havalimanı' kararı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tekirdağ’da 75 kaçak göçmen ve 3 organizatör yakalandı

Tekirdağ’da 75 kaçak göçmen ve 3 organizatör yakalandı

Karabük'te bir binan istinat duvarı çöktü! Bina sakini müteahhite böyle sitem etti!

Gözyaşlarını tutamadı: Ben size köpek gibi yalvardım

Bilecik'te Harmankaya Kanyonu'nda kaybolan kişi her yerde aranıyor

Kanyon gezisi sular yükselince kabusa döndü! Her yerde aranıyor

İstanbul'da iş merkezinde korkutan yangın!

İstanbul'da iş merkezinde korkutan yangın!

Tek amacı kavgayı ayırmaktı! Samsun'da emekli uzman çavuşu bu hale getirdiler!

Emekli askeri bu hale getirdiler! Durumu ağır!

Bolu Dağı'nda yolcu otobüsü TIR'a çarptı: Çok sayıda yaralı var!

Yolcu otobüsü TIR'a çarptı: Çok sayıda yaralı var!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.