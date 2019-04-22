Bayburt Üniversitesince bu yıl dördüncüsü düzenlenen Dede Korkut Bilim, Kültür, Sanat ve Edebiyat Ödülleri törenle sahiplerine verildi.

Vali Ali Hamza Pehlivan, Bayburt Üniversitesi Prof. Dr. Fuat Sezgin Salonu'nda gerçekleştirilen törende yaptığı konuşmada, Dede Korkut destanlarında Bayburt'un münhasıran geçtiğini, dolayısıyla da Türkiye'de Dede Korkut denilince Bayburt'un akıllara geldiğini söyledi.

Dede Korkut'un 2018 yılında UNESCO Somut Olmayan Kültürel Mirası Listesi'ne dahil edildiğini anımsatan Pehlivan, "Dede Korkut bir bilge şahsiyet. Bu topraklara ait bir değerimiz. Biz önce bize ait değerlerimizi bilmeliyiz ki o geleceğe olan güvenli duruşu da sergileyebilelim." dedi.

Vali Pehlivan, insanlığın tarih boyunca zirvelerde olduğu, huzur ve güven içerisinde günler geçirdiği gibi huzursuzluklar, çöküntüler yaşadığı zamanlar da bulunduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"İşte bu dönemlerde bilge insanlar çıkmış, elbette ki ilahi mesajlardan da ilham ve güç alarak insanların ciğerlerine nefes, kalplerine ritm olmuştur. Kimi söyledikleriyle kimi yazdıklarıyla kimi çizdikleriyle kimi yönetim anlayışıyla insanların çöktüğü, zorluklar içerisinde olduğu noktalardan yeniden ayağa kalkmasına vesile olmuşlardır. O yüzdendir ki biz kendi kültürümüzde, tarihimizde olan değerleri, değerli şahsiyetleri tanımak mecburiyetindeyiz."