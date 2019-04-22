HABER

Dede Korkut Bilim, Kültür, Sanat ve Edebiyat Ödülleri

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.04.2019 18:50 | Son Güncelleme

Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan: - "Biz kendi kültürümüzde, tarihimizde olan değerleri, değerli şahsiyetleri tanımak mecburiyetindeyiz"

Bayburt Üniversitesince bu yıl dördüncüsü düzenlenen Dede Korkut Bilim, Kültür, Sanat ve Edebiyat Ödülleri törenle sahiplerine verildi.

Vali Ali Hamza Pehlivan, Bayburt Üniversitesi Prof. Dr. Fuat Sezgin Salonu'nda gerçekleştirilen törende yaptığı konuşmada, Dede Korkut destanlarında Bayburt'un münhasıran geçtiğini, dolayısıyla da Türkiye'de Dede Korkut denilince Bayburt'un akıllara geldiğini söyledi.

Dede Korkut'un 2018 yılında UNESCO Somut Olmayan Kültürel Mirası Listesi'ne dahil edildiğini anımsatan Pehlivan, "Dede Korkut bir bilge şahsiyet. Bu topraklara ait bir değerimiz. Biz önce bize ait değerlerimizi bilmeliyiz ki o geleceğe olan güvenli duruşu da sergileyebilelim." dedi.

Vali Pehlivan, insanlığın tarih boyunca zirvelerde olduğu, huzur ve güven içerisinde günler geçirdiği gibi huzursuzluklar, çöküntüler yaşadığı zamanlar da bulunduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"İşte bu dönemlerde bilge insanlar çıkmış, elbette ki ilahi mesajlardan da ilham ve güç alarak insanların ciğerlerine nefes, kalplerine ritm olmuştur. Kimi söyledikleriyle kimi yazdıklarıyla kimi çizdikleriyle kimi yönetim anlayışıyla insanların çöktüğü, zorluklar içerisinde olduğu noktalardan yeniden ayağa kalkmasına vesile olmuşlardır. O yüzdendir ki biz kendi kültürümüzde, tarihimizde olan değerleri, değerli şahsiyetleri tanımak mecburiyetindeyiz."

Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun da Türkiye'de, Anadolu'da Dede Korkut'a ait mezar iddiasının sadece Bayburt'ta olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Dede Korkut'un soluğu bizim kültürümüz içerisinde hala var ve var olmaya devam ediyor. Bu yüzden Bayburt Üniversitesi olarak önce Dede Korkut Araştırma Merkezi'ni kurduk. Daha sonra birtakım sempozyumlar yaptık ki bu sempozyumlardan birini Bayburt Üniversitesi, Bakü Devlet Üniversitesi ve Kazakistan Üniversitesi olarak Azerbaycan'da yaptık yani 'Dede Korkut ile ilgili söz söylenecekse Bayburt Üniversitesi burada vardır.' demek istedik. Yine Dede Korkut ödülleri vermeye başladık."

Konuşmaların ardından Bilge Adam Ödülü Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç'a, Edebiyat Ödülü ise Hayati İnanç'a verildi.

Programa, Bayburt Belediye Başkan Vekili Çetin Köse, Garnizon Komutanı Tankçı Albay Davut Balibaşa, Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Murat Tiryaki, Adalet Komisyonu Başkanı Menderes Akar, Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Suat Cebeci ile ödüle layık görülen kişiler, akademisyenler, öğrenciler ve davetliler katıldı.

PARTNEREn çok zengin bu kentte!En çok zengin bu kentte!
Başkan Aksoy’dan işten çıkartılan 284 işçi için açıklamaBaşkan Aksoy’dan işten çıkartılan 284 işçi için açıklama
Eğitim-Bir-Sen’den 23 Nisan açıklamasıEğitim-Bir-Sen’den 23 Nisan açıklaması
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
4. Dede Korkut Bilim Kültür Sanat ve Edebiyat Ödülleri Bayburt Üniversitesi Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan

En Çok Okunan Haberler

Mahkeme kararını verdi! İşte Kural'ın cezası

Mahkeme kararını verdi! İşte Kural'ın cezası

Süleyman Soylu'dan saldırı hakkında açıklama

Süleyman Soylu'dan saldırı hakkında açıklama

Son dakika: Ekrem İmamoğlu'ndan flaş açıklamalar

Son dakika: Ekrem İmamoğlu'ndan flaş açıklamalar

Kılıçdaroğlu'na saldırıda yeni gelişme! O da yakalandı

Kılıçdaroğlu'na saldırıda yeni gelişme! O da yakalandı

Borcu olan herkesi ilgilendiriyor! Artık bunu yapamayacaklar

Borcu olan herkesi ilgilendiriyor! Artık bunu yapamayacaklar

AK Parti'den Kılıçdaroğlu'na saldırıyla ilgili flaş açıklama

AK Parti'den Kılıçdaroğlu'na saldırıyla ilgili flaş açıklama

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Şehit ailesi saldırı sonrası ilk kez konuştu!

Şehit ailesi saldırı sonrası ilk kez konuştu!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Hulusi Akar'dan Kılıçdaroğlu'na saldırının ardından açıklama

Hulusi Akar'dan Kılıçdaroğlu'na saldırının ardından açıklama

Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı! Saldırının ardından ilk açıklama

Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı! Saldırının ardından ilk açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Devlet Bahçeli: Kılıçdaroğlu'na yönelik saldırı kabul edilemez niteliktedir

Bahçeli'den Kılıçdaroğlu açıklaması!

Ankara Emniyeti'nden Kılıçdaroğlu açıklaması: Bilgilendirme yapılmadı

Ankara Emniyeti'nden Kılıçdaroğlu açıklaması: Bilgilendirme yapılmadı

ABD'nin kararına Türkiye'den sert tepki

ABD'nin kararına Türkiye'den sert tepki

Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı soruşturmasında 3 şüpheli serbest!

Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı soruşturmasında 3 şüpheli serbest!

İBB Meclisi'nde kritik oylama sonuçlandı!

İBB Meclisi'nde kritik oylama sonuçlandı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: En büyük arzumuz çocuklarımıza parlak yarınlar hazırlayabilmektir

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 23 Nisan mesajı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.