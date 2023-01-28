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  4. Her yer didik didik arandı! Gübrenin içinde kadın cesedi... Korkunç detay ortaya çıktı

Her yer didik didik arandı! Gübrenin içinde kadın cesedi... Korkunç detay ortaya çıktı

28.01.2023 16:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da korkunç bir olay meydana gelmiş ve 24 yaşındaki Suriye uyruklu kadın E.Y.'nin cesedi zeytinliğe getirilen hayvan gübresinin içinden çıkmıştı. Olaya ilişkin yürütülen soruşturmada cesedin bulunduğu bahçe ve çiftlik evinde dedektörle suç aleti arandı. Suç aleti olabilecek materyallere ise el konuldu. Kadının kocasının yakalanması için çalışmalar devam ederken kadının ölümüyle ilgili şok detay da ortaya çıktı. Kadının boğazı kesilerek öldürüldüğü tespit edildi.

Her yer didik didik arandı! Gübrenin içinde kadın cesedi... Korkunç detay ortaya çıktı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde meydana gelen dehşette yeni ayrıntılara ulaşıldı. Olay, Yeniköy Mahallesi'nde oturan B.S.'nin siparişi üzerine ,geçen çarşamba çiftlik evinin önündeki zeytin bahçesine hayvan gübresi getirilmesiyle ortaya çıkmıştı. B.S. ağaçların köklerine atmak üzere kepçeyle gübre taşırken bir kadın cesedi bulmuştu. Bunun üzerine ihbarda bulununca olay zeytinliğe jandarma ekipleri sevk edilmişti. Tanınmayacak halde olan ceset, yapılan incelemeden sonra ölüm nedeni ve kimliğinin tespiti için otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırılmıştı. İşte olaya ilişkin son gelişme ve detaylar...

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Burada yapılan ilk incelemede 2 ay önce öldürülen kadının, Suriye uyruklu E.Y. olduğu belirlendi. Jandarma, bıçaklanarak öldürülen genç kadının cinayeti ile ilgili 4 kişiyi gözaltına aldı.

KOCASI HER YERDE ARANIYOR

E.Y.'nin kocasının yakalanması için de çalışmaların sürdüğü bildirildi.

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BOĞAZI KESİLEREK ÖLDÜRÜLMÜŞ

E.Y'nin boğazı kesilerek öldürüldüğü de tespit edildi.

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DEDEKTÖRLE SUÇ ALETİ ARANDI

Olayla ilgili soruşturmayı sürdüren Jandarma ekipleri bugün, çiftlik evi ve bahçede, detektörlerle suç aleti aradı. Yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından ekipler, çiftlik evinden ayrıldı.

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Arama sonrasında suç aleti olabilecek materyallere incelenmek üzere el konuldu.

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Öte yandan, gözaltına alınan 4 kişinin sorgularının ardından serbest bırakıldığı öğrenildi. (AA(DHA)

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