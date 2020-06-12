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Dedelerin tecrübesi bilim insanlarına kaynak olacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.06.2020 17:41 | Son Güncelleme

Tekirdağ Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından Tekirdağ’da yürütülmekte olan “Biyolojik Çeşitliliğe Dayalı Geleneksel Bilginin Kayıt Altına Alınması” projesi kapsamında saha çalışmaları devam ediyor. Yetkililer, il genelindeki yaşlı nüfusu yüksek köyleri gezerek yaşlı vatandaşların tecrübelerinden faydalanıyor ve geleneksek olarak kullanılan yöntemleri kayıt altına alıyor

Dedelerin tecrübesi bilim insanlarına kaynak olacak

Biyolojik Çeşitliliğe Dayalı Geleneksel Bilginin Kayıt Altına Alınması’ projesi kapsamında kurum yetkilileri, il genelindeki yaşlı nüfusu yüksek köyleri geziyor. Özellikle etnobotanik, etnozooloji ve sosyoloji alanlarında yaşlı vatandaşların tecrübelerinden faydalanan ekipler, geleneksek olarak kullanılan yöntemleri kayıt altına alıyor.

Nesiller boyunca aktarılan bitkisel, hayvansal, bakteriyel ve fungal kaynakları derleyen ekipler, araştırmalardan elde edilen bilgileri bilimsel araştırmalar için bilim insanlarına kaynak olarak sunmayı hedefliyor.

İHA

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