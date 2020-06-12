Dedelerin tecrübesi bilim insanlarına kaynak olacak

’Biyolojik Çeşitliliğe Dayalı Geleneksel Bilginin Kayıt Altına Alınması’ projesi kapsamında kurum yetkilileri, il genelindeki yaşlı nüfusu yüksek köyleri geziyor. Özellikle etnobotanik, etnozooloji ve sosyoloji alanlarında yaşlı vatandaşların tecrübelerinden faydalanan ekipler, geleneksek olarak kullanılan yöntemleri kayıt altına alıyor.

Nesiller boyunca aktarılan bitkisel, hayvansal, bakteriyel ve fungal kaynakları derleyen ekipler, araştırmalardan elde edilen bilgileri bilimsel araştırmalar için bilim insanlarına kaynak olarak sunmayı hedefliyor.

İHA

