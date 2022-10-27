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  4. Dedesini yerde buldu: Namaz kılarken hayatını kaybetti!

Dedesini yerde buldu: Namaz kılarken hayatını kaybetti!

27.10.2022 21:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'nın İnegöl ilçesinde hayvanlarını otlattığı sırada merada namaz kılarken fenalaşan çoban hayatını kaybetti.

Dedesini yerde buldu: Namaz kılarken hayatını kaybetti!

Olay, Cerrah Mahallesi Bursa-Ankara karayolu yakınındaki merada meydana geldi. Küçükbaş hayvan sürüsünü merada otlatan Seyithan Cayhan (60), yeşil alanda namaz kılmaya başladı. Namaz kıldığı sırada fenalaşan şahıs yere yığıldı. Bir süre sonra dedesinin yanına gelen torunu, dedesini hareketsiz yatarken buldu. Olay yerine jandarma ve 112 ekipleri sevk edildi.

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Sağlık ekipleri adamın ölümünü tespit etti. Çobanın cenazesi savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Jandarma Komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

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Namaz Bursa

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