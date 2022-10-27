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  4. Akılalmaz olay! Kız arkadaşlar toplandı, bir çocuğu dövüp saçlarından sürükledi... O anları bir de sosyal medyada paylaştılar

Akılalmaz olay! Kız arkadaşlar toplandı, bir çocuğu dövüp saçlarından sürükledi... O anları bir de sosyal medyada paylaştılar

27.10.2022 20:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Olay, Sakarya'nın Karasu ilçesinde meydana geldi. Yaşları 13 ile 17 arasında değişen kız arkadaş grubu, akranlarını dövdü. Dövdükleri kızı saçlarından tutup sürükledikleri anları da çekip sosyal medyada yayınlayan çocukların yaptığı hareket tepki çekti. Aileler, çocuklarını döven kişiler hakkında şikayette bulundu. 

Akılalmaz olay! Kız arkadaşlar toplandı, bir çocuğu dövüp saçlarından sürükledi... O anları bir de sosyal medyada paylaştılar

Olay, Sakarya'nın Karasu ilçesinde meydana geldi. Yaşları 13-17 arasında değişen kız öğrencilerden oluşan arkadaş grubu, akranlarını darbettikleri o anları telefonla kaydedip, sosyal medya üzerinden paylaştı.

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Görüntülerde 3-4 genç kız genellikle tenha noktalarda bir kişiyi aralarına alıp darbettiği anlar bulunuyor. Görüntülerin bazılarında saldırganlar yere yatırdığı bir kişinin üzerine çıkarak yumrukladığı, bazılarında ise yere düşürdükleri kişiyi saçlarından çekerek sürüklediği görülüyor.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

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Sosyal medyada paylaşılan görüntüler tepki çekerken, mağdur ailelerden bazıları polis merkezine giderek, saldırıyı gerçekleştirenler hakkında şikayette bulundu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. (DHA)

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