HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Defne Belediye Başkanı İbrahim Güzel kimdir? İbrahim Güzel nereli ve kaç yaşında? 6,4'lük deprem sonrası konuştu: "Bittik biz"

Defne Belediye Başkanı İbrahim Güzel kimdir? İbrahim Güzel nereli ve kaç yaşında? 6,4'lük deprem sonrası konuştu: "Bittik biz"

21.02.2023 07:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Defne Belediye Başkanı İbrahim Güzel, geçtiğimiz gün Hatay'ın Samandağ ve Defne ilçesinde gerçekleşen 6,4 ve 5,8'lik depremler sonrası konuştu. "Ciddi anlamda bir deprem yaşıyoruz Maraş depreminin 3 katı. Bittik yani biz" diyen Defne Belediye Başkanı, vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Peki, Defne Belediye Başkanı İbrahim Güzel kimdir, nereli ve kaç yaşında? İbrahim Güzel hangi partiden?

Defne Belediye Başkanı İbrahim Güzel kimdir? İbrahim Güzel nereli ve kaç yaşında? 6,4'lük deprem sonrası konuştu: "Bittik biz"

Defne Belediye Başkanı İbrahim Güzel dün Hatay'da meydana gelen 6,4 ve 5,8'lik depremler sonrası arama motorlarında araştırılmaya devam ediliyor. Defne Belediye Başkanı İbrahim Güzel, 21 Şubat 2023 Salı gününün en çok sorgulanan isimleri arasında yer alıyor. Defne Belediye Başkanı İbrahim Güzel 6,4 ve 5,8'lik depremlerin ardından gündem oldu. Peki, Defne Belediye Başkanı İbrahim Güzel kimdir, hangi partiden? İşte ayrıntılar...

İBRHİM GÜZEL KİMDİR?

İbrahim Güzel, 14 Eylül 1967 tarihinde Gümüşgöze’de doğdu.

İbrahim Güzel, ilkokulu, burada okudu. Ardından Antakya Ticaret Lisesi’nde öğrenim gördü.

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi’nden mezun olan İbrahim Güzel, 1989-2009 yılları arasında mali müşavirlikle uğraştı.

İbrahim Güzel, siyasete 2009 seçimleriyle atıldı.

2009-2014 yılları arasında Gümüşgöze Belediye Başkanlığı yapan İbrahim Güzel, 2014-2017 yılları arasında Defne Belediye Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Güzel, 2014’ten bu yana da Hatay Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeliği yapmaya devam ediyor.

İbrahim Güzel, 2019 Yerel Seçimleri’nde Defne Belediye Başkanı seçildi.

DEFNE BELEDİYE BAŞKANI İBRAHİM GÜZEL HANGİ PARTİDEN?

İbrahim Güzel, CHP'nin adayı olarak Defne Belediye Başkanı seçilmiştir.

DEFNE BELEDİYE BAŞKANI İBRAHİM GÜZEL'İN 'DEPREM' AÇIKLAMASI

Hatay'ın Defne ilçesi saat 20.04'te 6.4 büyüklüğünde bir depremle sarsıldı.

Canlı yayına bağlanan Defne Belediye Başkanı İbrahim Güzel, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Ciddi anlamda bir deprem yaşıyoruz. Maraş depreminin 3 katı. Bittik yani biz ne diyeyim."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hatay'daki deprem araç kamerasında!Hatay'daki deprem araç kamerasında!
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den çarpıcı çıkış!Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den çarpıcı çıkış!
Deprem bölgesinde okulların açılacağı tarihler belli oldu!Deprem bölgesinde okulların açılacağı tarihler belli oldu!

En Çok Okunan Haberler

Hatay'da peş peşe depremler! Naci Görür ve Oktan Tüysüz'den ilk açıklama

Hatay'da peş peşe depremler! Naci Görür ve Oktan Tüysüz'den ilk açıklama

Hatay'daki deprem araç kamerasında!

Hatay'daki deprem araç kamerasında!

Lütfü Savaş 'Afrika Prensi' diyerek paylaştı ünlü tarihçiden yanıt gecikmedi

Lütfü Savaş 'Afrika Prensi' diyerek paylaştı ünlü tarihçiden yanıt gecikmedi

Haluk Levent’e dolandırıcı diyen Deniz Akkaya tek tek açıkladı!

Haluk Levent’e dolandırıcı diyen Deniz Akkaya tek tek açıkladı!

Hatay'daki depremler sonrası peş peşe açıklamalar! Bakan Soylu acı haberi duyurdu

Hatay'daki depremler sonrası peş peşe açıklamalar! Bakan Soylu acı haberi duyurdu

Hatay'da peş peşe iki büyük deprem: AFAD uyarıyı geri çekti

Hatay'da peş peşe iki büyük deprem: AFAD uyarıyı geri çekti

İlginizi Çekebilir

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

Bu yöntemlerle doğal gaz faturanızı yarı yarıya azaltabilirsiniz!

Bu yöntemlerle doğal gaz faturanızı yarı yarıya azaltabilirsiniz!

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Kişisel asistanınız olup yaşam kalitenizi artıracak! İşte 2023'ün en iyi akıllı saatleri

Kişisel asistanınız olup yaşam kalitenizi artıracak! İşte 2023'ün en iyi akıllı saatleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.