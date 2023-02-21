Defne Belediye Başkanı İbrahim Güzel kimdir? İbrahim Güzel nereli ve kaç yaşında? 6,4'lük deprem sonrası konuştu: "Bittik biz"

Defne Belediye Başkanı İbrahim Güzel dün Hatay'da meydana gelen 6,4 ve 5,8'lik depremler sonrası arama motorlarında araştırılmaya devam ediliyor. Defne Belediye Başkanı İbrahim Güzel, 21 Şubat 2023 Salı gününün en çok sorgulanan isimleri arasında yer alıyor. Defne Belediye Başkanı İbrahim Güzel 6,4 ve 5,8'lik depremlerin ardından gündem oldu. Peki, Defne Belediye Başkanı İbrahim Güzel kimdir, hangi partiden? İşte ayrıntılar...

İBRHİM GÜZEL KİMDİR?

İbrahim Güzel, 14 Eylül 1967 tarihinde Gümüşgöze’de doğdu.

İbrahim Güzel, ilkokulu, burada okudu. Ardından Antakya Ticaret Lisesi’nde öğrenim gördü.

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi’nden mezun olan İbrahim Güzel, 1989-2009 yılları arasında mali müşavirlikle uğraştı.

İbrahim Güzel, siyasete 2009 seçimleriyle atıldı.

2009-2014 yılları arasında Gümüşgöze Belediye Başkanlığı yapan İbrahim Güzel, 2014-2017 yılları arasında Defne Belediye Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Güzel, 2014’ten bu yana da Hatay Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeliği yapmaya devam ediyor.

İbrahim Güzel, 2019 Yerel Seçimleri’nde Defne Belediye Başkanı seçildi.

DEFNE BELEDİYE BAŞKANI İBRAHİM GÜZEL HANGİ PARTİDEN?

İbrahim Güzel, CHP'nin adayı olarak Defne Belediye Başkanı seçilmiştir.

DEFNE BELEDİYE BAŞKANI İBRAHİM GÜZEL'İN 'DEPREM' AÇIKLAMASI

Hatay'ın Defne ilçesi saat 20.04'te 6.4 büyüklüğünde bir depremle sarsıldı.

Canlı yayına bağlanan Defne Belediye Başkanı İbrahim Güzel, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Ciddi anlamda bir deprem yaşıyoruz. Maraş depreminin 3 katı. Bittik yani biz ne diyeyim."

