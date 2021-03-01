Değişim günleri... Yengeç burcu mart 2021 aylık burç yorumu (23 Haziran - 22 Temmuz)

Yükseleni yengeç ve Güneş'i yengeç burcunda olan kişilerin mart 2021 aylık burç yorumları nasıl olacak sorusu gündem oldu. Bu ay gökyüzünde geçtiğimiz 27 Şubat'ta Başak Dolunayı yaşandı. 13 Mart 2021 Balık Yeniayı olacak ve 28 Mart 2021 Terazi Dolunayı gerçekleşecek. Yengeç burcu mart ayında bu gökyüzü olaylarından nasıl etkilenecek? Bu ay içerisinde alacağınız kararlarda, gideceğiniz yerlerde etkili olan burç yorumlarımızı aylık olarak yorumlamaya devam ediyoruz. Her aya başlarken aylık burç yorumlarını merak eden Mynet okuyucularına özel 2021 mart ayı yengeç burcu yorumumuzu hazırladık.. 23 Haziran - 22 Temmuz tarihleri arasında doğan yengeç burçlarını bu ay neler bekleyecek? Yengeç burcunu 2021 mart yorumunda aşka dair gelişmeler olacak. Aylık burç yorumlarında yengeç burcu sağlık ve kariyeri nasıl olacak? Mart aylık burçlarda yengeç burcunda para yorumunda hareketlilik görülüyor. İşte Yengeç Burcu mart aylık burç yorumu...
Bu ay duygusal, zihinsel ve fiziksel anlamda derin bir değişim ve dönüşüm içerisinde olacaksınız. Hayat koşullarınız, tercihleriniz, duygularınız ve medeni durumunuz değişebilir. Yaşamınızda yeni sayfalar açılacak.
3 Mart tarihinde Mars İkizler burcuna geçiyor. Aşk hayatınızda, çocuk sahibi olma ve çocuklarınızın hayatıyla ilgili konularda elinizde olmayan koşullarla karşılaşabilirsiniz. Var olan durumlara ve akışa ayak uydurmayı öğrenme zamanındasınız. Ayın geri kalanında artık akışta kalmayı öğrenmelisiniz. Bu ay sık sık işaretçi rüyalar görebilirsiniz. Aşk ilişkilerinde zaaflar, tutkular ve özlemler sizi zayıflatabilir. Gizli aşklardan, ilişkilerde etik dışı durumlardan mutlaka kaçınmalısınız.
13 Mart tarihine Balık burcunda Yeni Ay gerçekleşiyor. Bu tarih ve civarında duygusal ilişkileriniz resmiyete gidebilir. Evlilik teklifi alabilir; söz ve nişan, nikah ve düğün gibi seremoniler içerisinde olabilirsiniz. Duygusallık, hassasiyet, şefkat ve merhamet, romantizm bu dönemde yüksek seviyelerde olacak. Sezgileriniz güçlenecek. Pek çok olayın ilerisini çok iyi öngörebilirsiniz. Karşınızdaki kişilerin niyetlerini ve gerçeğini sezebilirsiniz. Hislerinize kulak verin.
20 Mart Güneş Koç burcuna geçiyor. Ayın geri kalanında finansal konularda yeni planlamalar içerisinde olabilirsiniz. Maddi konularda hedefleriniz büyüyebilir. Satın alım planları içerisine girebilir, taksitli ve kredili satın alımlar yaparak mal varlığınızı ve maddi birikiminizi arttırabilirsiniz.
28 Mart tarihinde Terazi burcunda Dolunay meydana geliyor. Bu tarih ve civarında evinizde değişiklikler yapabilir, tadilat ve yenilemelerle ilgilenebilirsiniz. Ev halkıyla ilişkilerinizde ani değişimler olabilir. Kısa süreli küslükler, alınganlıklar söz konusu olabilir. Keza bugünlerde dış dünyaya, insanlara karşı daha hassas ve kırılgan olabilirsiniz. Doğurganlığın yüksek olacağı bu zamanlarda gebelikler olabilir, gebelik haberi alabilirsiniz.
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