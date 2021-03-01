KADIN

  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. BURÇLAR - ASTROLOJİ
  4. Değişim günleri... Yengeç burcu mart 2021 aylık burç yorumu (23 Haziran - 22 Temmuz)

Değişim günleri... Yengeç burcu mart 2021 aylık burç yorumu (23 Haziran - 22 Temmuz)

fadoncu fadoncu 01.03.2021 06:12 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

23 Haziran - 22 Temmuz tarihleri arasında doğan yengeç burçlarını bu ay neler bekleyecek? Yengeç burcunu 2021 mart ayında aşk, sağlık ve kariyeri nasıl olacak? Astrolog Merve Rençber'den; aşk, sağlık ve kariyer yorumları... Yengeç burcu, Balık Yeni Ayı, Terazı ve Başak dolunayından mart ayında nasıl etkilenecek? İşte yengeç burcu mart 2021 aylık burç yorumu...

Yükseleni yengeç ve Güneş'i yengeç burcunda olan kişilerin mart 2021 aylık burç yorumları nasıl olacak sorusu gündem oldu. Bu ay gökyüzünde geçtiğimiz 27 Şubat'ta Başak Dolunayı yaşandı. 13 Mart 2021 Balık Yeniayı olacak ve 28 Mart 2021 Terazi Dolunayı gerçekleşecek. Yengeç burcu mart ayında bu gökyüzü olaylarından nasıl etkilenecek? Bu ay içerisinde alacağınız kararlarda, gideceğiniz yerlerde etkili olan burç yorumlarımızı aylık olarak yorumlamaya devam ediyoruz. Her aya başlarken aylık burç yorumlarını merak eden Mynet okuyucularına özel 2021 mart ayı yengeç burcu yorumumuzu hazırladık.. 23 Haziran - 22 Temmuz tarihleri arasında doğan yengeç burçlarını bu ay neler bekleyecek? Yengeç burcunu 2021 mart yorumunda aşka dair gelişmeler olacak. Aylık burç yorumlarında yengeç burcu sağlık ve kariyeri nasıl olacak? Mart aylık burçlarda yengeç burcunda para yorumunda hareketlilik görülüyor. İşte Yengeç Burcu mart aylık burç yorumu...

YENGEÇ BURCU MART 2021 AYLIK BURÇ YORUMU (23 HAZİRAN - 22 TEMMUZ)

Bu ay duygusal, zihinsel ve fiziksel anlamda derin bir değişim ve dönüşüm içerisinde olacaksınız. Hayat koşullarınız, tercihleriniz, duygularınız ve medeni durumunuz değişebilir. Yaşamınızda yeni sayfalar açılacak.

3 Mart tarihinde Mars İkizler burcuna geçiyor. Aşk hayatınızda, çocuk sahibi olma ve çocuklarınızın hayatıyla ilgili konularda elinizde olmayan koşullarla karşılaşabilirsiniz. Var olan durumlara ve akışa ayak uydurmayı öğrenme zamanındasınız. Ayın geri kalanında artık akışta kalmayı öğrenmelisiniz. Bu ay sık sık işaretçi rüyalar görebilirsiniz. Aşk ilişkilerinde zaaflar, tutkular ve özlemler sizi zayıflatabilir. Gizli aşklardan, ilişkilerde etik dışı durumlardan mutlaka kaçınmalısınız.

13 Mart tarihine Balık burcunda Yeni Ay gerçekleşiyor. Bu tarih ve civarında duygusal ilişkileriniz resmiyete gidebilir. Evlilik teklifi alabilir; söz ve nişan, nikah ve düğün gibi seremoniler içerisinde olabilirsiniz. Duygusallık, hassasiyet, şefkat ve merhamet, romantizm bu dönemde yüksek seviyelerde olacak. Sezgileriniz güçlenecek. Pek çok olayın ilerisini çok iyi öngörebilirsiniz. Karşınızdaki kişilerin niyetlerini ve gerçeğini sezebilirsiniz. Hislerinize kulak verin.

20 Mart Güneş Koç burcuna geçiyor. Ayın geri kalanında finansal konularda yeni planlamalar içerisinde olabilirsiniz. Maddi konularda hedefleriniz büyüyebilir. Satın alım planları içerisine girebilir, taksitli ve kredili satın alımlar yaparak mal varlığınızı ve maddi birikiminizi arttırabilirsiniz.

28 Mart tarihinde Terazi burcunda Dolunay meydana geliyor. Bu tarih ve civarında evinizde değişiklikler yapabilir, tadilat ve yenilemelerle ilgilenebilirsiniz. Ev halkıyla ilişkilerinizde ani değişimler olabilir. Kısa süreli küslükler, alınganlıklar söz konusu olabilir. Keza bugünlerde dış dünyaya, insanlara karşı daha hassas ve kırılgan olabilirsiniz. Doğurganlığın yüksek olacağı bu zamanlarda gebelikler olabilir, gebelik haberi alabilirsiniz.

Yengeç burcu yıllık yorum 2021... Yengeçlerin 2021'de aşk, sağlık, para ve iş durumu! Yengeç burcunu 2021'de neler bekliyor?Yengeç burcu yıllık yorum 2021... Yengeçlerin 2021'de aşk, sağlık, para ve iş durumu! Yengeç burcunu 2021'de neler bekliyor?


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Oğuzhan Koç'tan Demet Özdemir'e sürpriz Oğuzhan Koç'tan Demet Özdemir'e sürpriz
İkizler Burcu mart ayında neler yaşayacak? İkizler Burcu mart ayında neler yaşayacak?
Anne karnındaki bebeğin cinsiyeti ne zaman belli olur?Anne karnındaki bebeğin cinsiyeti ne zaman belli olur?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Hakan Taşıyan'ın son durumunu anlattı: Büyük mücadele veriliyor

Hakan Taşıyan'ın son durumunu anlattı: Büyük mücadele veriliyor

Duş alırken paylaştı! Tepki çekti

Duş alırken paylaştı! Tepki çekti

Mart ayı aylık burç yorumları

Mart ayı aylık burç yorumları

Mart ayında oğlakları neler bekliyor?

Mart ayında oğlakları neler bekliyor?

Koç burcu Mart aylık burç yorumu (2021)

Koç burcu Mart aylık burç yorumu (2021)

Mart ayı boğa burcu aylık burç yorumları

Mart ayı boğa burcu aylık burç yorumları

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Neye iyi gelmiyor ki? Bu kür 2 haftada sonuç veriyor!

Neye iyi gelmiyor ki? Bu kür 2 haftada sonuç veriyor!

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Meme uçlarına dikkat! Sütyen giymek bile zor geliyorsa...

Meme uçlarına dikkat! Sütyen giymek bile zor geliyorsa...

Girmeden önce aklınızda bulunsun! Banyo kapısını kapatıp...

Girmeden önce aklınızda bulunsun! Banyo kapısını kapatıp...

En sık o kullanılıyor ama bırakıldığı anda...

En sık o kullanılıyor ama bırakıldığı anda...

Diğer Haberler

Finansal yatırımlar gündemde: 1 Mart 2021 Pazartesi(bugün) günlük burç yorumları! 1 Mart'ta burçları neler bekliyor?

Bugün burçları neler bekliyor?

1-7 Mart 2021 haftalık burç yorumları... Mars İkizler burcunda: İşte Mart'ın ilk haftası burç yorumları!

Bu hafta burçları neler bekliyor?

Mart aylık burç yorumları 2021... Uzman Astrolog Merve Rençber'den mart ayı aylık burçların kariyer, aşk ve sağlık yorumları

Mart ayı aylık burç yorumları

Değişimler geliyor... Balık burcu mart 2021 aylık burç yorumu (20 Şubat - 20 Mart )

Mart ayında balıkları neler bekliyor?

Al-sat ve para planları... Kova burcu mart 2021 aylık burç yorumu (23 Ocak - 19 Şubat)

Mart ayında kovaları neler bekleyecek?

Düzeniniz değişiyor... Oğlak burcu mart 2021 aylık burç yorumu (21 Aralık - 20 Ocak)

Mart ayında oğlakları neler bekliyor?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.