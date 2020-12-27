Yengeç burcu yıllık yorum 2021... Yengeçlerin 2021'de aşk, sağlık, para ve iş durumu! Yengeç burcunu 2021'de neler bekliyor?

Son dakika Yengeç burcu 2021 yorumu... Bu yıl içerisinde alacağınız kararlarda, gideceğiniz yerlerde etkili olan burç yorumlarımızı yıllık olarak yorumlamaya devam ediyoruz. Yeni yıla girerken yıllık burç yorumlarını merak eden Mynet okuyucularına özel Yengeç burcu 2021 yorumumuzu hazırladık.. Her yıl olduğu gibi bu yılda yeni yıla girerken yeni umutlar, istekler, kariyer planlamaları, evlilik, spor, diyet, yatırımlar gibi birçok konuda kararlar alacağız. Yeni yılda bu kararların birçoğunu yerine getirmek için çalışmalar yapacağız. Peki 23 Haziran - 22 Temmuz tarihleri arasında doğan Yengeç burçlarını bu yıl neler bekleyecek? Yengeç burcu 2021 yıllık yorumunda nasıl gelişmeler olacak? 2021 yıllık burç yorumlarında Yengeç burcunun sağlık ve kariyeri nasıl olacak? Yengeç burcunun yıllık 2021 yorumunda para yorumunda hareketlilik görülüyor. İşte Yengeç burcu 2021 yorumu ve burç yorumları... 2021 YILINDA GÖKYÜZÜNDE NELER YAŞANACAK, YENGEÇLER NASIL ETKİLENECEK? Bu yıl gökyüzünde gerçekleşecek olaylar şu sırayla gerçekleşecek; Kova burcunda yıl boyunca Satürn'ün ilerlemesi Yengeç burçlarını da etkileyecek.

30 Ocak - 22 Şubat tarihlerinde Kova burcunda gerçekleşecek olan Merkür retrosu Yengeç burcunda da etkilerini gösterecek. 13 Mayıs'ta Balık burcunda kendini gösterecek olan jüpiter, 28 Temmuz tarihinde Balık burcundan ayrılacak. 29 Mayıs - 22 Haziran tarihlerinde İkizler burcunda Merkür gerileyecek. Yengeç burcunu da etkileyecek bu durumun ardından 26 Mayıs tarihinde Ay Tutulması gerçekleşecek.

Yengeç burcuyla birlikte tüm burçları etkileyecek olan Güneş tutulması ise 2021 yılının 10 Haziran tarihinde gerçekleşecek. Ardından 27 Eylül'de Terazi burcunda gerileyecek olan Merkür, bu hareketini 18 Ekim tarihine kadar sürdürecek. 2021'de Yengeç burcunu etkileyecek olaylardan birisi de, Boğa burcunda 19 Kasım tarihinde gerçekleşecek olan Ay Tutulması olacak. 2021 yılının son Güneş Tutulması ise 3 Aralık tarihinde Yay burcunda yaşanacak. Gökyüzünde 2021 yılında gerçekleşecek tüm bu olaylardan Yengeç burçları da etkilenecek. İşte 2021 gökyüzü hareketlerinden Yengeç burçlarının nasıl etkileneceğine dair hazırladığımız, Yengeç burcu 2021 yorumu...

YENGEÇ BURCU 2021 YORUMU Satürn yıl boyunca Kova burcunda ilerliyor. Bu ise geçtiğimiz 2,5 yıl boyunca ilişkiler alanında sizi sınayan, sıkıştıran, dersler almanızı sağlatan süreci geride bırakacak. Artık ilişkilerde nasıl davranmanız gerektiğini öğrendiğiniz. İlişkilerden, insanlardan ne beklediğinizi, neye ihtiyaç duyduğunuzu ve kimlerin size uygun olmadığını gördünüz. Bu yıl boyunca ise bu doğrultuda seçimler yapıyor, ilişkilerde daha gerçekçi ve akılcı kararlar alıyor olacaksınız. Sorunlu bir aşk ilişkisini kesme cesaretini gösterecek, geçmişte takılı kaldığınız bir ilişkiden tamamen özgürleşeceksiniz. Bu yıl boyunca doğru aşk ilişkileri içinde olmak sizi büyütür ve geliştirirken yanlış ilişkiler sizde derin yaralara ve hasarlara neden olabilir. Alma-verme dengesini düzenleme zamanı. Eş ve partneriniz ise yıl boyunca önemli kazançlar, kalıcı yatırımlar içerisinde olabilir. Geçtiğimiz yıllarda partnerin iş hayatında yaşadığı tıkanıklık son bulmaya başlıyor. Köklü değişimleri getiren Satürn & Uranüs ve Jüpiter & Uranüs arasındaki açı, Ocak ve Şubat aylarında sosyal çevrenizde önemli değişimleri getirecek. Yeni bir ortama dahil olabilir, grup ve ekip çalışmaları yapabilirsiniz. Sosyal medyada daha fazla öne çıkabilir, sosyal medya yollu kazançlar sağlayabilirsiniz.

Yıllık burç yorumları 2021... Astrolog Merve Rençber'den 2021 burç yorumları! 2021'in en şanslı burçları hangileri? MERKÜR RETROSUNUN YENGEÇ BURCUNA ETKİSİ 30 Ocak - 22 Şubat aralığında Kova burcunda Merkür retrosu olacak. Bu süreçte sağlıkla ilgili destekler, operasyonlar ve tedaviler gündeme gelebilir. Yaşamın getirdiklerini kabule geçmek, inancı arttırmak daha önemli olacak. Zira önünüze gelen karmaşa ve krizler, umut ve inancını yok etmeye götürebilir, daha negatif bir enerji alanına hapsolabilirsiniz. Bazı ilişkilerde ise yüzleşmeler yaşanabilir, konuşulmayanlar konuşulabilir. Eski partnerler kapınızı çalabilir. JÜPİTER'İN YENGEÇ BURCUNA ETKİSİ Jüpiter yılın büyük bir kısmında Kova burcunda ilerliyor. Bu ise yıl boyunca finansal konularda önemli hareketlilikleri getirecek. Büyük kazançlar, büyük yatırımlarla ilgileniyor olacaksınız. Riskli yatırımlardan ve birikimlerden önemli kazançlar elde edebilirsiniz. Fakat kontrolsüz riskler ve abartılı yatırımlar, maddi zararlara uğramanıza neden olabilir. Finans yönetiminde gelişme ve öğrenme zamanı. Aile üyelerinin, ebeveynlerin maddi birikimlerinde, finansal durumunda güçlenme, bir krizi aşma, büyüme gündeme gelebilir.