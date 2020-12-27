Yengeç burcu yıllık yorum 2021... Yengeçlerin 2021'de aşk, sağlık, para ve iş durumu! Yengeç burcunu 2021'de neler bekliyor?

Son dakika Yengeç burcu 2021 yorumu... Bu yıl içerisinde alacağınız kararlarda, gideceğiniz yerlerde etkili olan burç yorumlarımızı yıllık olarak yorumlamaya devam ediyoruz. Yeni yıla girerken yıllık burç yorumlarını merak eden Mynet okuyucularına özel Yengeç burcu 2021 yorumumuzu hazırladık.. Her yıl olduğu gibi bu yılda yeni yıla girerken yeni umutlar, istekler, kariyer planlamaları, evlilik, spor, diyet, yatırımlar gibi birçok konuda kararlar alacağız. Yeni yılda bu kararların birçoğunu yerine getirmek için çalışmalar yapacağız. Peki 23 Haziran - 22 Temmuz tarihleri arasında doğan Yengeç burçlarını bu yıl neler bekleyecek? Yengeç burcu 2021 yıllık yorumunda nasıl gelişmeler olacak? 2021 yıllık burç yorumlarında Yengeç burcunun sağlık ve kariyeri nasıl olacak? Yengeç burcunun yıllık 2021 yorumunda para yorumunda hareketlilik görülüyor. İşte Yengeç burcu 2021 yorumu ve burç yorumları...
Bu yıl gökyüzünde gerçekleşecek olaylar şu sırayla gerçekleşecek; Kova burcunda yıl boyunca Satürn'ün ilerlemesi Yengeç burçlarını da etkileyecek.
30 Ocak - 22 Şubat tarihlerinde Kova burcunda gerçekleşecek olan Merkür retrosu Yengeç burcunda da etkilerini gösterecek. 13 Mayıs'ta Balık burcunda kendini gösterecek olan jüpiter, 28 Temmuz tarihinde Balık burcundan ayrılacak. 29 Mayıs - 22 Haziran tarihlerinde İkizler burcunda Merkür gerileyecek. Yengeç burcunu da etkileyecek bu durumun ardından 26 Mayıs tarihinde Ay Tutulması gerçekleşecek.
Yengeç burcuyla birlikte tüm burçları etkileyecek olan Güneş tutulması ise 2021 yılının 10 Haziran tarihinde gerçekleşecek. Ardından 27 Eylül'de Terazi burcunda gerileyecek olan Merkür, bu hareketini 18 Ekim tarihine kadar sürdürecek. 2021'de Yengeç burcunu etkileyecek olaylardan birisi de, Boğa burcunda 19 Kasım tarihinde gerçekleşecek olan Ay Tutulması olacak. 2021 yılının son Güneş Tutulması ise 3 Aralık tarihinde Yay burcunda yaşanacak. Gökyüzünde 2021 yılında gerçekleşecek tüm bu olaylardan Yengeç burçları da etkilenecek. İşte 2021 gökyüzü hareketlerinden Yengeç burçlarının nasıl etkileneceğine dair hazırladığımız, Yengeç burcu 2021 yorumu...
Satürn yıl boyunca Kova burcunda ilerliyor. Bu ise geçtiğimiz 2,5 yıl boyunca ilişkiler alanında sizi sınayan, sıkıştıran, dersler almanızı sağlatan süreci geride bırakacak. Artık ilişkilerde nasıl davranmanız gerektiğini öğrendiğiniz. İlişkilerden, insanlardan ne beklediğinizi, neye ihtiyaç duyduğunuzu ve kimlerin size uygun olmadığını gördünüz. Bu yıl boyunca ise bu doğrultuda seçimler yapıyor, ilişkilerde daha gerçekçi ve akılcı kararlar alıyor olacaksınız. Sorunlu bir aşk ilişkisini kesme cesaretini gösterecek, geçmişte takılı kaldığınız bir ilişkiden tamamen özgürleşeceksiniz. Bu yıl boyunca doğru aşk ilişkileri içinde olmak sizi büyütür ve geliştirirken yanlış ilişkiler sizde derin yaralara ve hasarlara neden olabilir. Alma-verme dengesini düzenleme zamanı. Eş ve partneriniz ise yıl boyunca önemli kazançlar, kalıcı yatırımlar içerisinde olabilir. Geçtiğimiz yıllarda partnerin iş hayatında yaşadığı tıkanıklık son bulmaya başlıyor.
Köklü değişimleri getiren Satürn & Uranüs ve Jüpiter & Uranüs arasındaki açı, Ocak ve Şubat aylarında sosyal çevrenizde önemli değişimleri getirecek. Yeni bir ortama dahil olabilir, grup ve ekip çalışmaları yapabilirsiniz. Sosyal medyada daha fazla öne çıkabilir, sosyal medya yollu kazançlar sağlayabilirsiniz.
30 Ocak - 22 Şubat aralığında Kova burcunda Merkür retrosu olacak. Bu süreçte sağlıkla ilgili destekler, operasyonlar ve tedaviler gündeme gelebilir. Yaşamın getirdiklerini kabule geçmek, inancı arttırmak daha önemli olacak. Zira önünüze gelen karmaşa ve krizler, umut ve inancını yok etmeye götürebilir, daha negatif bir enerji alanına hapsolabilirsiniz. Bazı ilişkilerde ise yüzleşmeler yaşanabilir, konuşulmayanlar konuşulabilir. Eski partnerler kapınızı çalabilir.
Jüpiter yılın büyük bir kısmında Kova burcunda ilerliyor. Bu ise yıl boyunca finansal konularda önemli hareketlilikleri getirecek. Büyük kazançlar, büyük yatırımlarla ilgileniyor olacaksınız. Riskli yatırımlardan ve birikimlerden önemli kazançlar elde edebilirsiniz. Fakat kontrolsüz riskler ve abartılı yatırımlar, maddi zararlara uğramanıza neden olabilir. Finans yönetiminde gelişme ve öğrenme zamanı. Aile üyelerinin, ebeveynlerin maddi birikimlerinde, finansal durumunda güçlenme, bir krizi aşma, büyüme gündeme gelebilir.
Jüpiter, 13 Mayıs - 28 Temmuz aralığında kısa bir süreliğinde Balık burcunda ilerleyecek. Bu dönemde umutlarınızı ve inancınızı arttıracak gelişmelerle karşılaşabilir, şansın yaşamınızda çok daha fazla arttığına tanık olabilirsiniz. Evlilik, önemli bir tanışma, romantik bir teklif gündeminizde olabilir. Bazı Yengeçler için yurtdışına taşınma gibi konular gündeme gelebilir.
29 Mayıs - 22 Haziran aralığında İkizler burcunda Merkür geriliyor. Bu retroyu 12. evinizde yaşayacağınız için şartlar ve koşulların elinizde olmadığını daha fazla hissedebilirsiniz. Rüyalarınız karmaşıklaşabilir. Uyku düzeni dengesizleşebilir. Kaygı, anksiyete ve takıntı durumlarından kaçınmaya; dolandırılma ve kayıp-çalıntı durumlarına karşı dikkat etmelisiniz. Unutkanlık ve dikkatsizlikler günlük yaşamda ufak kazaları, gecikmeleri ve aksaklıkları getirebilir.
26 Mayıs tarihinde Yay burcunda Ay Tutulması, 10 Haziran tarihinde İkizler burcunda Güneş tutulması gerçekleşecek. Bu tutulmalar ise iş ve çalışma hayatınızda değişimleri getiriyor. Yeni bir projeye dahil olabilir, yeni bir iş başlangıcı içerisinde olabilir veya mesleğinizde kendinizi geliştirmek adına eğitim ve sınavlarla ilgilenebilirsiniz. Devlet kanallı işler ve sınavlar-mülakatlar bu süreçte gündeminizde olabilir. Bu tarih ve civarında iş hayatınızda yaşanan değişimler uzun vadeli etkilerle çalışacaktır.
27 Eylül - 18 Ekim aralığında Terazi burcunda Merkür geriliyor. Bu dönem boyunca aile ilişkilerinde, ev halkıyla iletişiminizde daha hassas olma zamanı. Alınganlık ve hassasiyetleriniz artabilir. Bilinçaltı kaynaklı rüyalar görebilirsiniz. Komşular ve akrabalarla ilişkilerde karmaşık bir durum oluşabilir. Eğitim ve seyahat amaçlı yurtdışı ziyaretleri gündeminizde olabilir. Aile üyeleri, sağlığıyla ilgili destekler alabilir, evinizde kalabalık davetler verebilirsiniz.
19 Kasım tarihinde Boğa burcunda Ay Tutulması gerçekleşecek. Yıl boyunca İkizler-Yay aksında gerçekleşen tutulmaların aksine bu tutulma, yıl içerisindeki rotamızı değiştirecek, yılın enerjisinin dışında bir çizge olacak. Bu tarih ve civarında sosyal çevrenizde önemli bir değişim yaşayabilirsiniz. Kadersel karşılaşmalar yaşayabilir, yaşamınızda iz bırakacak kişilerle tanışabilirsiniz. Sallantıda olan bir ilişki sonlanabilir.
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