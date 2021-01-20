Değnekle yürüyen sahibine "arkadaşlık" eden köpeğin görüntüsü viral oldu

Facebook'ta 32 binden fazla paylaşım alan 12 saniyelik videoya farklı yorumlar yapıldı. Kimi köpeğin aslında sakat olduğunu söylerken, kimisi de hayvanın davranışının bir "duygudaşlık" taşıdığını belirtti.

Jones, köpeğinin bacağında bir sorun olup olmadığını öğrenmek için röntgen ve veteriner masraflarına 300 sterlin (yaklaşık 3 bin TL) ödediğini fakat tetkiklerde bir şey çıkmadığını söyledi.

Kullanıcılardan biri videoya "Seninle duygudaşlık kurmuş" derken, bir başkası da "Senin hareketlerini taklit ediyor. Müthiş" yorumunu yaptı.

Öte yandan, bazı kullanıcılar da paylaşımı eleştirdi. Bir kişi, "Veterinerini değiştirmelisin. Köpeğin bir sorunu olduğu gayet belli" yorumunu yaptı.

2011'de Viyana Üniversitesi'nin araştırmasında köpeklerde "kendiliğinden taklit" (automatic imitation) özelliği bulunduğu belirtilmişti. Buna göre köpeklerin sahipleriyle duygudaşlık kurarak kendileri için zor olsa bile onların davranışlarını taklit edebileceği ifade edilmişti.

Çalışmada köpeklerin "sürü lideri" sahiplerini izleyerek onların belirli durumlardaki hareketlerini incelediği görülmüştü. Araştırmada yer alan köpek sahiplerinden biri kapıyı eliyle diğeri de kafasını kullanarak açmıştı. Köpeklerse sahiplerinin davranışlarını taklit ederek kapıyı pati ya da kafalarıyla iterek açmıştı.