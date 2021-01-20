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  4. Değnekle yürüyen sahibine "arkadaşlık" eden köpeğin görüntüsü viral oldu

Değnekle yürüyen sahibine "arkadaşlık" eden köpeğin görüntüsü viral oldu

20.01.2021 15:31 | Son Güncelleme:
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Britanya'nın başkenti Londra'da yaşayan Russell Jones ayağı alçıya alındığan beri koltuk değneklerinin yardımıyla yürüyor. Jones'un, 'lurcher' cinsi köpeğiyle sokakta yürürken paylaştığı videoda, köpeğin de sahibiyle birlikte sekerek yürüdüğü görülüyor.

Facebook'ta 32 binden fazla paylaşım alan 12 saniyelik videoya farklı yorumlar yapıldı. Kimi köpeğin aslında sakat olduğunu söylerken, kimisi de hayvanın davranışının bir "duygudaşlık" taşıdığını belirtti.

Jones, köpeğinin bacağında bir sorun olup olmadığını öğrenmek için röntgen ve veteriner masraflarına 300 sterlin (yaklaşık 3 bin TL) ödediğini fakat tetkiklerde bir şey çıkmadığını söyledi.

Kullanıcılardan biri videoya "Seninle duygudaşlık kurmuş" derken, bir başkası da "Senin hareketlerini taklit ediyor. Müthiş" yorumunu yaptı.

Öte yandan, bazı kullanıcılar da paylaşımı eleştirdi. Bir kişi, "Veterinerini değiştirmelisin. Köpeğin bir sorunu olduğu gayet belli" yorumunu yaptı.

2011'de Viyana Üniversitesi'nin araştırmasında köpeklerde "kendiliğinden taklit" (automatic imitation) özelliği bulunduğu belirtilmişti. Buna göre köpeklerin sahipleriyle duygudaşlık kurarak kendileri için zor olsa bile onların davranışlarını taklit edebileceği ifade edilmişti.

Çalışmada köpeklerin "sürü lideri" sahiplerini izleyerek onların belirli durumlardaki hareketlerini incelediği görülmüştü. Araştırmada yer alan köpek sahiplerinden biri kapıyı eliyle diğeri de kafasını kullanarak açmıştı. Köpeklerse sahiplerinin davranışlarını taklit ederek kapıyı pati ya da kafalarıyla iterek açmıştı.

Araştırmada köpeklerin herhangi bir ödül olmaksızın sahiplerinin davranışlarını taklit etmeye daha yatkın oldukları ifade edilmişti.

Ancak bu konuda uzmanlar arasında görüş birliği bulunmuyor.

Evcil Hayvan Eğitmenleri Birliği üyesi Rosie Bescoby, "Köpeklerin sahiplerini taklit etmesi için eğitilmesi gerektiğini, hayvanların bunu kendiliğinden duygudaşlık kurarak yapmadığını" söyledi.

Klinik ortamda hayvan davranışlarını inceleyen Bescoby, video paylaşımına ilişkin "yüzde 110 eminim ki bu köpek aslında acı çekiyor ve fiziksel bir rahatsızlıktan ötürü böyle davranıyor" dedi.

Bescoby, köpeğin sahibine başka bir veterinerden görüş almasını önererek, röntgende bazı şeylerin gözden kaçmış olabileceğini belirtti.

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