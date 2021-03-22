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  4. Dehşete düşüren olay! Arkadaşlarıyla piknik yaptığı sırada intihar etti

Dehşete düşüren olay! Arkadaşlarıyla piknik yaptığı sırada intihar etti

22.03.2021 08:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tunceli'de, arkadaşlarıyla piknik yapan Yusuf Yıldırım, yanında bulunan kuzeni A.Y.'nin tabancısını alarak, önce çevreye ateş edip, ardından aynı silahla intihar etti.

Dehşete düşüren olay! Arkadaşlarıyla piknik yaptığı sırada intihar etti

Olay, öğle saatlerinde Tunceli merkeze bağlı Geyiksuyu köyünde meydana geldi. İddiaya göre, Yusuf Yıldırım ile 3 arkadaşı piknik için bir araya geldi. Henüz belirlenemeyen bir sebeple Yusuf Yıldırım, piknik yaptıkları sırada yanında bulunan kuzeni A.Y.'nin tabancısını alarak çevreye rastgele ateş açtı. Ardından aynı silahla intihar etti.

Arkadaşlarının ihbarıyla olay yerine jandarma ekipleri ve sağlık görevlileri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaptıkları incelemede Yusuf Yıldırım'ın öldüğünü belirledi. Yıldırım'ın cansız bedeni otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma ekipleri A.Y. ile diğer 2 kişiyi gözaltına aldı.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
İntihar Tunceli
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