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Dehşet evi hakkında kan donduran iddia!

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.10.2018 07:36 | Son Güncelleme

Bahçelievler’de uyuşturucu ve silahlar ortaya çıkmasın diye silahla vurulup ölüme terk edilen 14 yaşındaki Fatma Ç.’nin tutuklanan ablası Büşra Ç., ifadesinde "O evde başka bir genci de öldürmüşler" dedi.

İstanbul Bahçelievler'de silahla vurulmasına rağmen evdeki uyuşturucu ve silahları ortadan kaldırmak için ambulans çağrılmayınca 45 dakika boyunca can çekişerek ölen Fatma Ç. (14) cinayeti sırrını koruyor.

İKİNCİ CİNAYET İDDİASI

Kız kardeşinin ölümüne göz yumduğu iddia edilen Büşra Ç. (17) ifadesinde, aynı evde daha önce de bir cinayet işlendiğini iddia etti. Büşra Ç. kardeşi ağır yaralıyken komşu eve taşınan silahlarla ilgili olarak "İki ay önce Harun ve Kahraman K. isimli kişiler bir genç kızı hamile bıraktığı iddiasıyla İlhan isimli birini evde bulunan pompalı tüfeklerle öldürmüşler" dedi.

"ONU GAZA GETİRMEDİM"

Sabah Gazetesi'nden Osman Asiltürk'ün haberine göre; Arkadaşlarının "Kendi kendini vurması için kardeşini gaza getirdi" dediği Büşra Ç. ifadesinde iddiaları reddederek "Hepsi yalan. Benim kardeşimle aramda bir husumet yok. Onu öldürmem için veya gaza getirmem için de bir neden yok. Ben kimseye 'Kovanı saklayın, silahı temizleyin' tarzında cümle kurmadım. Tabanca bildiğim kadarıyla Burak A.'nın. Kardeşim kendini vurdu" diye konuştu.

Akıl almaz ölümün ardından Fatma Ç.'nin sevgilisi Yunus A., kardeşi Burak A. (16), arkadaşları E.T. (15), A.A. (16), abla Büşra Ç. ve iki komşu tutuklanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Bahçelievler cinayet

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
Olaya bakıyorsun bir de yaşlara bakıyorsun. Küçük dünyalarının büyük hayal kırıklıkları. Yazık
14 yaşında çocuk uyuşturucu ortamında ne işi var yazık yaa
siz ne içiyorsunuz ne oldu gençlik size.............
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