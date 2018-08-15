Dehşet savunma: Bir gece birlikte sabahladık! Kadir korktu, kızı bıraktık

Olaydan sonra tutuklanarak cezaevine konulan Davut Şahin hakkında adam öldürme suçundan müebbet hapis talebiyle dava açıldı. Şahin'in Bursa 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına başlandı. Duruşmaya Kadir Çevik'in ailesi, tutuklu sanık Davut Şahin ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada savunma yapan Şahin Çevik ile olaydan birkaç gün önce sürekli birlikte olduklarını, Kadir'in ailesi ile sıkıntı yaşadığını ve bu yüzden psikolojik problemleri olduğunu, sürekli uyuşturucu kullandığını iddia etti.

Olay, Bursa'nın Nilüfer ilçesine bağlı Çalı mevkiinde geçtiğimiz Kasım ayında meydana gelmişti. Traktörüyle bölgeden geçen bir vatandaşın yerde yatan erkek cesedini fark etmesi üzerine haber verdiği polis ekipleri cesedin 26 yerinden bıçaklanarak kafasının kesildiğini tespit etmişti. Kadir Çevik'e ait olan ceset yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edilip olayın faili Davut Şahin ise incelenen güvenlik kameralarıyla tespit edilerek gözaltına alındı. Yakalanmamak için arabasının döşemelerini yıkayan Şahin ilk ifadesinde suçu kabul ederek cinayeti nasıl işlediğini itiraf etti.

"KADİR KORKTU VE KIZI BIRAKTIK"



Çevik arkadaşını öldürme kastı taşımadığını, olay günü Kadir'in uyuşturucu almak için birlikte İzmir'e gitmeyi teklif ettiğini ve ısrarcı olduğunu kendisini uyuşturucuya bulaştırdığı için Kadir'e kızdığını ileri sürerek, "Kadir ile çok yakın arkadaş değildi. Benim iş yerimi biliyordu. Bir gün geldi benden para istedi kayınpederine gitmek için paraya ihtiyacı varmış ben de 20 lira verdim. Daha sonra tekrar geldi istedi bu sefer param yoktu veremedim. Bu olaydan sonra 3 ay görüşmedik. 3 ay sonra Kadir'i gördüm, morali çok bozuktu ağlıyordu. Nesi olduğunu sordum eşiyle sorunları olduğunu ailesinin kendisini eve almadığını söyleyerek benim evimde kalmak istedi. Ben de evimde kalmasını istemedim ama yalnız da kalmaması için bana ait arabada birkaç gece birlikte sabahladık. Sonra bir iki defa Kumla'ya kız arkadaşının yanına gittik. Kız arkadaşı ile birlikte uyuşturucu içtiler bana da teklif ettiler ben içmedim. Sonra bir süre sonra benim arabamda da uyuşturucu içmeye başladı hatta bana senin arabanla İzmir'e gidelim uyuşturucu alalım burada satalım dedi. Ben başım belaya girer diye istemedim ama çok ısrar etti. Zaten kız arkadaşıyla da sorunları vardı ama bana kız arkadaşının da geleceğini söyledi. Kabul ettim yola çıkacaktık, kız arkadaşını aldık. Kız arkadaşı gelmek istemiyordu. Başımıza bela alacağız dedim dinlemedi. Sonra kız arkadaşlarını aradı beni bırakmazsanız gelip sizi vururlar dedi. Kadir korktu ve kızı bıraktık. Biz de Kadir'le dolaşmaya devam ettik. Kadir bir arkadaşı ile birlikte beni darp etmeye kalkıştı ama bir şey yapmadı. Sonra arkadaşı gitti biz kaldık. Olayın gerçekleştiği bölgede geziyorduk. Ona beni bulaştırdığı işler yüzünden kızgındım. Olaydan önce de bana uyuşturucunun etkisiyle kötü sözler sarf etti. Ben de aldım bıçağı o anın siniriyle saplamaya başladım. Daha sonra cesedini çalıya attım. Elbiselerini çıkardım attım. Arabaya ve üzerime bulaşan kanı temizledim. Öldürme kastım yoktu ben isteyerek yapmadım" ifadelerini kullandı.

Kadir Çevik'in ailesi Şahin'in iddialarını kabul etmeyerek sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi. Duruşma eksik hususların giderilmesi için ileri bir tarihe ertelendi.

İHA

