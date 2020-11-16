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  4. Dehşete düşüren görüntüler! Çocuğu kaldırıp yere vurdu

Dehşete düşüren görüntüler! Çocuğu kaldırıp yere vurdu

16.11.2020 17:43 | Son Güncelleme:
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Dehşete düşüren görüntüler! Çocuğu kaldırıp yere vurdu

Şanlıurfa’da çocuğa sokak ortasında uygulanan şiddet kameralara yansıdı. Çocuğu kaldırıp vahşice yere vuran şahıs polis tarafından gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesine bağlı Haleplibahçe Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre iş yerleri ve yoldan geçen araçlardan harçlık almaya çalışan çocuklara sinirlenen M.A. isimli şahıs, çocuklardan birini yakalayarak yolun ortasında dövmeye başladı. Hırsını alamayan şahıs, çocuğu kaldırıp yere vurdu. Çocuğun vahşice darp edilmesi çevredeki bir iş yerinin kamerasına da yansıdı.

GÖZALTINA ALINDI

Sosyal medyaya düşen görüntüleri inceleyen polis ekipleri, M.A. isimli şahsı gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıs adliyeye sevk edildi.

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Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA

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