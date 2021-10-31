Dehşete düşüren kaza! 15 tonluk kamyon, 8 yaşındaki kızın üzerinden böyle geçti

Kaza, Pamukkale ilçesi Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol kenarında bulunan kaldırımda koşarak giden 8 yaşındaki kız, ayağının kayması sonucu yere düştü. O esnada yolda seyir halindeyken sağa dönen kamyon, düşen kızı fark etmeyerek üzerinden geçti. Kamyon sürücüsü olay yerinden uzaklaşırken, vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

BİLİNCİ KAPALI HALDE BULUNDU

Olay yerine gelen sağlık görevlileri bilinci kapalı olan kızı ilk müdahalenin ardından ambulansla Denizli Devlet Hastanesine kaldırdı.

KAZAYI FARK ETMEDİ BİLE!

Polis, kazayı fark etmeyerek kayıplara karışan kamyon sürücüsünü bulmak için çalışma başlattı.

Kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı.

İHA



