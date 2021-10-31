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  4. Dehşete düşüren kaza! 15 tonluk kamyon, 8 yaşındaki kızın üzerinden böyle geçti

Dehşete düşüren kaza! 15 tonluk kamyon, 8 yaşındaki kızın üzerinden böyle geçti

31.10.2021 15:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde ayağı kayarak düşen 8 yaşındaki kızın üzerinden 15 tonluk kamyon geçti. Ağır yaralanan küçük kız, hastaneye kaldırıldı. Olayı fark etmeyen kamyonet sürücüsü ise kayıplara karıştı. Yaşananların ardından ilk yardım ekiplerinin müdahale ettiği küçük kızın, bilincinin kapalı olduğu öğrenildi.

Kaza, Pamukkale ilçesi Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol kenarında bulunan kaldırımda koşarak giden 8 yaşındaki kız, ayağının kayması sonucu yere düştü. O esnada yolda seyir halindeyken sağa dönen kamyon, düşen kızı fark etmeyerek üzerinden geçti. Kamyon sürücüsü olay yerinden uzaklaşırken, vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

BİLİNCİ KAPALI HALDE BULUNDU

Olay yerine gelen sağlık görevlileri bilinci kapalı olan kızı ilk müdahalenin ardından ambulansla Denizli Devlet Hastanesine kaldırdı.

KAZAYI FARK ETMEDİ BİLE!

Polis, kazayı fark etmeyerek kayıplara karışan kamyon sürücüsünü bulmak için çalışma başlattı.

Kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Denizli
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