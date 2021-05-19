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  4. Dehşete düşüren kaza! TIR ile çarpışan aracın sürücüsü hayatını kaybetti

Dehşete düşüren kaza! TIR ile çarpışan aracın sürücüsü hayatını kaybetti

19.05.2021 15:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, TIR ile çarpışarak parçalanan ticari aracın 24 yaşındaki sürücüsü feci şekilde can verdi.

Dehşete düşüren kaza! TIR ile çarpışan aracın sürücüsü hayatını kaybetti

Kaza, Dinar ilçesine bağlı Akçaköy köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Zülkarneyn Paltalı (24) idaresindeki hafif ticari araç, Ali Osman S. (27) yönetimindeki TIR ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile ticari araç adeta parçalanırken, çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine çok sayıda jandarma ve 112 Acil servis ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler parçalanan araçta feci şekilde can veren Paltalı’nın cansız bedenini sıkıştığı yerden güçlükle çıkardı. Paltalı’nın cenazesi ardından olay yerine gelen cenaze aracı ile Dinar Devlet Hastanesine morguna kaldırıldı.

Kaza sonrası jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Afyonkarahisar

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