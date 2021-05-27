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  4. Dehşete düşüren olay! 6 katlı binanın çatısından atlayan genç kız hayatını kaybetti

Dehşete düşüren olay! 6 katlı binanın çatısından atlayan genç kız hayatını kaybetti

27.05.2021 15:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'da, 19 yaşındaki İrem Zeynep K., 6 katlı bina inşaatının çatısından atlayarak yaşamına son verdi. İrem Zeynep'in intiharı, cep telefonu kamerası görüntülerine anbean yansıdı.

Dehşete düşüren olay! 6 katlı binanın çatısından atlayan genç kız hayatını kaybetti

Olay, öğle saatlerinde Ali Baba Mahallesi Yeşiloğlu Bulvarı'ndaki 6 katlı binanın inşaatında meydana geldi. Ailevi sorunları nedeniyle bunalımda olduğu öne sürülen İrem Zeynep K., 6 katlı bina inşaatının çatısına çıktı. Çatıda İrem Zeynep'i görenler, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, çevrede güvenlik önlemi aldı. Bu sırada İrem Zeynep K. atladı. Beton zemine düşen ve ağır yaralanan İrem Zeynep K., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan İrem Zeynep K., doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti.

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İrem Zeynep K.'nin intiharı, çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

(DHA)

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İntihar Şanlıurfa
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