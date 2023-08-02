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  4. Dehşete düşüren olay! Aynı evde yaşadığı kadının parmaklarını satırla kopardı

Dehşete düşüren olay! Aynı evde yaşadığı kadının parmaklarını satırla kopardı

02.08.2023 20:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bilecik'te yaşanan olay duyanların kanını dondurdu. Afganistan uyruklu Naimi N. (26), Tacikistan uyruklu Feride R.'nin satırla parmaklarını kesti. Çığlıklar içinde yardım isteyen kadına sağlık ekipleri müdahale etti. Hastaneye kaldırılan talihsiz kadının 5 parmağında kesik tespit edilirken iki parmağının da kesilmeden dolayı koptuğu belirlendi. Cani olayın ardından evde bulunan babasıyla kaçtı. Ekipler caniyi ve babasını 1 saat içinde yakaladı.

Dehşete düşüren olay! Aynı evde yaşadığı kadının parmaklarını satırla kopardı

Bilecik’te aynı evde yaşadığı kadının parmaklarını kesen oğlu ve babası tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ÇIĞLIK ÇIĞLIĞA YARDIM İSTEDİLER

Dün, Ertuğrulgazi Mahallesi Kayhan Sokak’ta bir apartmanda Afganistan uyruklu Naimi N. (26) ile Tacikistan uyruklu Feride R. (30) arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonrası Naimi N., evde bulunan satırı alarak kadının parmaklarını kesti. Yaralanan kadın çığlık atarak çevreden yardım istedi. İhbar üzerine sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralı kadına sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi. Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralı kadının 5 parmağında kesik olduğu, 2 parmağının ise kesilerek koptuğu öğrenildi. Olay sırasında evde bulunan babası Wahıd N. ile kaçan zanlı, Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 1 saat sonra saklandıkları evde yakalandı. Başka bir ilde ikameti görülen ve Bilecik’te hiçbir kaydı olmayan şahısların kısa sürede yakalanması takdir topladı.

TUTUKLANDILAR

Baba ve cani oğlu emniyetteki sorgusunun ardından Bilecik Adliyesine sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan zanlılar tutuklanarak Bilecik M Tipi Cezaevi’ne gönderildi. (İHA)

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Bilecik satır dehşet

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