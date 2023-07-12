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  4. Dehşete düşüren olay! Somali'de yolcu uçağı iniş sırasında böyle parçalandı

Dehşete düşüren olay! Somali'de yolcu uçağı iniş sırasında böyle parçalandı

12.07.2023 09:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Somali'nin başkenti Mogadişu'da 30 kişiyi taşıyan yolcu uçağı iniş yaptığı esnada pistten çıktı. Uçağın burun ve kanat kısımları parçalara ayrıldı.

Somali'nin başkenti Mogadişu'da 30 kişiyi taşıyan uçağın pistten çıktığı kazada 1 kişi yaralandı. Uçağın burun ve kanadından hasar aldığı görülürken, o anlar güvenlik kameralarına takıldı.

Ulusal medyada yer alan haberlere göre, özel bir hava yolu şirketine ait olan yolcu uçağı, Aden Adde Havalimanı'na iniş yapacağı sırada pistin dışına çıkarak yerde sürüklendi. Pistin dışındaki duvara çarpan uçak, parçalara ayrıldı.

Garowe-Mogadişu seferini gerçekleştiren uçakta yapılan ilk tespitlere göre, 1 kişi yaralandı.

Olay yerine acil durum personeli ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarda, uçağın burun ve kanat kısımlarının zarar gördüğü görüldü. Kazanın nedenine dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

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Anahtar Kelimeler:
Somali uçak kaza

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