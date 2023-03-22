Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Dekoltesini bir gören bir daha baktı! Dövmelerini göstermek için öyle bir kıyafet tercih etti ki...

Dekoltesini bir gören bir daha baktı! Dövmelerini göstermek için öyle bir kıyafet tercih etti ki...

22.03.2023 10:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Almanya’da yaşayan sosyal medya fenomeni Mara Inkperial tercih ettiği kıyafetiyle Instagram’da gündeme gelmeyi başardı. Vücudunun büyük bir bölümü dövmelerle kaplı olan fenomen isim mürekkeplerini sergilemek için seksi bir body seçti. Kasık bölümündeki dekoltesiyle bir anda dikkatleri üzerine çeken Inkperial’in paylaşımı kısa sürede viral oldu.

Dekoltesini bir gören bir daha baktı! Dövmelerini göstermek için öyle bir kıyafet tercih etti ki...

Vücudunun büyük bir bölümü dövmelerle kaplı olan Alman fenomen Mara Inkperial, Instagram’daki 796 bin takipçisiyle seksi pozlarını paylaştı. Vücudundaki dövme sanatını göstermek isteyen Inkperial, siyah bir body giydi. Kasık bölümündeki dekoltesiyle bir anda gündem yaratan fenomen ismin gönderisi kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekmeyi başardı. Fenomen isim gönderisine, “Şu an için giyin” notunu ekleyerek siyah bir kalp emojisi koydu.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM YARATTI

1

Sosyal medya kullanıcıları adeta Mara Inkperial’in gönderisinin yorum bölümüne akın etti. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, “İnanılmaz bir görüntü” yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise gönderiye, “Her zamanki gibi muhteşem” yorumunu yaptı.

İlginizi Çekebilir

“Kolostomi torbası olan ilk yetişkin film yıldızıyım. Engelliler...”

“Kolostomi torbası olan ilk yetişkin film yıldızıyım. Engelliler...”

 Dünyanın konuştuğu Türk kızı! ABD'de yetişkin film yıldızı oldu

Dünyanın konuştuğu Türk kızı! ABD'de yetişkin film yıldızı oldu

 Yetişkin film yıldızından Putin’e teklif! “Savaşı bitirirsen...”

Yetişkin film yıldızından Putin’e teklif! “Savaşı bitirirsen...”

 Geceliğiyle poz verdi! Beğeni yağdı...“Bir eşe kostümlü oyun”

Geceliğiyle poz verdi! Beğeni yağdı...“Bir eşe kostümlü oyun”

 Mia Khalifa son paylaşımına şaşırtan 'metres' yorumu!

Mia Khalifa son paylaşımına şaşırtan 'metres' yorumu!

 Yetişkin içerik yıldızı anlattı! “Babam üstsüz halimi görünce..”

Yetişkin içerik yıldızı anlattı! “Babam üstsüz halimi görünce..”

 Tanga bikinilerini giyip havuz başında kutlama yaptılar!

Tanga bikinilerini giyip havuz başında kutlama yaptılar!

 Bir daha baktılar! Çıplak zannettiler: “Göğüs uçları ve kıllar...”

Bir daha baktılar! Çıplak zannettiler: “Göğüs uçları ve kıllar...”

 Çocuğunun doğum günü hediyesi şaşırttı! “Ona kucak dansı...”

Çocuğunun doğum günü hediyesi şaşırttı! “Ona kucak dansı...”

 Vajinasının kalıbından seks oyuncağı yaptı! “En büyük hayalimdi”

Vajinasının kalıbından seks oyuncağı yaptı! “En büyük hayalimdi”

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
22 Mart Çarşamba: TV yayın akışı...22 Mart Çarşamba: TV yayın akışı...
Kocası oteli basınca ihaneti öğrendi! Papazla yasak ilişkisini savunduKocası oteli basınca ihaneti öğrendi! Papazla yasak ilişkisini savundu
Hatanın böylesi! Herkesi şaşırttı... "Yanlış arabayı kullanıyorsun"Hatanın böylesi! Herkesi şaşırttı... "Yanlış arabayı kullanıyorsun"
Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Almanya dövme

En Çok Okunan Trend Haberler

Olay itiraf! “Ekonomi uçamıyorum, göğüslerim koltuğa sığmıyor”

Olay itiraf! “Ekonomi uçamıyorum, göğüslerim koltuğa sığmıyor”

6 metrelik yılanın karnından öyle bir şey çıktı ki...

6 metrelik yılanın karnından öyle bir şey çıktı ki...

Depreme ameliyat sırasında yakalandı! O anları kaydetti

Depreme ameliyat sırasında yakalandı! O anları kaydetti

Canlı yayında korkutan anlar! Bir anda yere yığıldı

Canlı yayında korkutan anlar! Bir anda yere yığıldı

İlginizi Çekebilir

Otobüste olay oturma düzeni! Bariyerlerle...

Otobüste olay oturma düzeni! Bariyerlerle...

Hilton Dalaman'da eşsiz tatil fırsatı!

Hilton Dalaman'da eşsiz tatil fırsatı!

Yağmur çamur demeden giyebileceğiniz en rahat ve şık outdoor montları sizin için seçtik

Yağmur çamur demeden giyebileceğiniz en rahat ve şık outdoor montları sizin için seçtik

Parayla gösterdiği özel hayatına ilgi çok!

Parayla gösterdiği özel hayatına ilgi çok!

Sevgilisinin kocasına yakalanmak istemedi! Çırılçıplak pencereden...

Sevgilisinin kocasına yakalanmak istemedi! Çırılçıplak pencereden...

Konforu ayaklarınıza getiren Under Armour spor ayakkabı modelleri

Konforu ayaklarınıza getiren Under Armour spor ayakkabı modelleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.