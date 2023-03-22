Dekoltesini bir gören bir daha baktı! Dövmelerini göstermek için öyle bir kıyafet tercih etti ki...

Vücudunun büyük bir bölümü dövmelerle kaplı olan Alman fenomen Mara Inkperial, Instagram’daki 796 bin takipçisiyle seksi pozlarını paylaştı. Vücudundaki dövme sanatını göstermek isteyen Inkperial, siyah bir body giydi. Kasık bölümündeki dekoltesiyle bir anda gündem yaratan fenomen ismin gönderisi kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekmeyi başardı. Fenomen isim gönderisine, “Şu an için giyin” notunu ekleyerek siyah bir kalp emojisi koydu.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM YARATTI

Sosyal medya kullanıcıları adeta Mara Inkperial’in gönderisinin yorum bölümüne akın etti. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, “İnanılmaz bir görüntü” yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise gönderiye, “Her zamanki gibi muhteşem” yorumunu yaptı.