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Dekorunu tik tak sesleriyle taçlandırmak isteyenlere özel en iyi duvar saati çeşitleri

06.05.2022 11:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Dekorasyonu tamamlayan son dokunuş nedir?" desek muhtemelen herkes boş duvarları süsleyen birbirinden güzel tablolar ve şıklığıyla göz dolduran saatler der. Siz de ev dekorasyonunuza çok yakışacak hem kaliteli hem estetik en güzel duvar saati modellerini arıyorsanız doğru yerdesiniz! Tüm beklentilerinizi karşılayacak şık ve kullanışlı modeller yazımızda sizleri bekliyor. İncelemeye hazır mısınız?

Dekorunu tik tak sesleriyle taçlandırmak isteyenlere özel en iyi duvar saati çeşitleri

Akıllı cihazların yaygınlaşmasıyla saate duyulan ihtiyaç da azaldı. Ancak duvar saatleri her zamanki gibi dekorasyonun tamamlayıcı unsuru olmaya devam ediyor. Sizi yansıtan ve evinizi yuva gibi hissettiren dekorasyonu tamamlayacak şık duvar saatleriyle karşınızdayız! Birbirinden kaliteli ve zarif modellerin yer aldığı yazımızı inceleyebilir, beğendiğiniz ürünü güvenle satın alarak dekorasyonunuzu taçlandırabilirsiniz. Hazırsanız başlıyoruz!

1. Klasik şıklığı yakalamak isteyenlere

Dekorunu tik tak sesleriyle taçlandırmak isteyenlere özel en iyi duvar saati çeşitleri

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Ev dekorasyonunuz daha klasikse ve zamansız tasarımları tercih ediyorsanız Markakanvas Metal Kasalı Mermer Desenli Gold Renkli Duvar Saati sizin için harika bir seçim olabilir. Mermer desenlerin yer aldığı saat gold detaylarla şıklığın zirvesine ulaşır. Yapıştırma numaralar kullanılmayan saat, kabartmalı görünümüyle kalitesinden ödün vermez. Metal kenarları özel teknikle kalınlaştırılıp fırınlanır. Böylece uzun süre sorunsuz şekilde kullanılır. Sessiz çalışan saat gürültü kirliliğine neden olmaz. Eğer duvar saati büyük modelleri beğeniyorsanız 50 cm çapa sahip duvar saatini kaçırmayın deriz!

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2. Evinizde doğallığa yer açmaya hazır olun

Dekorunu tik tak sesleriyle taçlandırmak isteyenlere özel en iyi duvar saati çeşitleri

Eğer natürel ürünleri seviyor, evinizde doğadan parçalar olsun istiyorsanız duvar saati ahşap modelleri mutlaka değerlendirmelisiniz. AHŞAP ATÖLYE Pi10 Ahşap Duvar Saati Hasır Detaylı, doğanın kalbinden kopup gelen materyalleri ile evinizde sakin ve huzurlu atmosfer yaratır. Sağlam yapısıyla yıllarca kullanabileceğiniz saat 40 cm çapıyla hemen her duvara kolayca yerleştirilebilir. Sessiz akar mekanizması gürültü kirliliği yaratmadığı için yatak ve misafir odalarında da rahatlıkla konumlandırabilirsiniz. Ahşap rengiyle hemen her dekorasyona kolayca uyum sağlayacak şık duvar saatini çok seveceğinizden hiç şüphemiz yok.

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3. Modern çizgilerle evinizin havasını değiştirin

Dekorunu tik tak sesleriyle taçlandırmak isteyenlere özel en iyi duvar saati çeşitleri

Ev dekorasyonunuzda modern çizgilere yer vermek istiyorsanız duvar saati dijital tasarımlı ürünleri mercek altına alabilirsiniz. Evinizin hemen her odasında rahatlıkla konumlandırabileceğiniz Valkyrie Beyaz Led Dijital Dekoratif Duvar Saati USB kablo ile çalışır. Eğer kablo çikarılırsa saat durur ancak tekrar takıldığında kaldığı yerden çalışmaya devam eder. Duvara konumlandırabileceğiniz saati dilerseniz masa üzerinde de kullanabilirsiniz. "Duvar saati nasıl ayarlanır?" derseniz kısaca bahsedelim. Set düğmesine 5 ila 10 saniye kadar basılı tutun. Ardından up ve down tuşlarını kullanarak saati ayarlayın. Modelde çalar saat özelliği de mevcut. Bu özelliği de yine set tuşu ile ayarlamak mümkün.

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4. İlhamını doğadan alanlara benzersiz tasarımlar

Dekorunu tik tak sesleriyle taçlandırmak isteyenlere özel en iyi duvar saati çeşitleri

"Yaşama ve doğaya saygılıyım, her zaman organik ürünleri tercih ederim." diyorsanız sıradaki ürüne âşık olacaksınız! Çizgi Grafik Ahşap Katmanlı Organik Duvar Saati, farklı tasarımı ve doğal materyaliyle evinizin favori aksesuarı olmaya aday. "Bu şık duvar saati nasıl yapılır?" derseniz 3 mm MDF kullanılarak üretilir. Çizgi grafik olarak tasarlanan modelin 3 farklı renk seçeneği mevcut. Böylece ev dekorasyonunuza en uygun ürünü seçebilir, evinize bambaşka hava katabilirsiniz. Sessiz akar mekanizmalı, 40x40 boyutlu duvar saatini mutfaktan salona, yatak odasından hole kadar evinizin her köşesinde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Nemli bir bezle silerek kolayca temizleyebilirsiniz.

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5. Zarif detaylarla tarzınızı yansıtın

Dekorunu tik tak sesleriyle taçlandırmak isteyenlere özel en iyi duvar saati çeşitleri

En iyi duvar saati markası diyebileceğimiz Muyika Design, modern dokunuşlarla tasarladığı Muyika Dubai Metal Siyah Duvar Saati modeliyle karşınızda! 2 mm kalınlığındaki duvar saatinin çapı 50 cm. Dokulu siyah metalik statik boya ile boyanan duvar saati, eşsiz tasarımıyla gören herkesin beğenisini kazanır. Sadece tek bir çivi ile kolayca duvara monte edilebilir. İç mekânda kullanıma uygun saati banyo gibi yoğun nemli ortamlar dışında evin her alanında rahatlıkla tercih edebilirsiniz. Dilerseniz yatak odasında baş ucunuzda konumlandırarak dekorasyonunuzu taçlandırabilirsiniz. Sessiz çalışır ve gürültüye neden olmaz. Dayanıklı yapısıyla uzun süre evinize şıklık katmaya devam eder.

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6. Bırakın gören herkes hayran kalsın

Dekorunu tik tak sesleriyle taçlandırmak isteyenlere özel en iyi duvar saati çeşitleri

80 ila 100 cm arasında istediğiniz şekilde konumlandırabileceğiniz Ünver Ticaret Ahşap Duvar Saati, gören herkesi kendine hayran bırakacak! Duvar saati ayarlamasını kutu içerisinden çıkan ölçek kartala sayesinde kolayca yapabilirsiniz. Geniş, atıl durumdaki işlevsiz duvarınıza hareket katacak ürün aynı zamanda bütçe dostu fiyatıyla en uygun duvar saati seçeneklerinden biri. Sessiz akar mekanizmalı saati dilerseniz yatak ya da çocuk odasında da kullanabilirsiniz. Ev dekorasyonunuzu bir üst seviyeye çıkaracak, kaliteli ahşap malzemeyle 3D olarak üretilen duvar saatine mutlaka şans verin!

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7. "Sadece bana özel olsun." diyenlere

Dekorunu tik tak sesleriyle taçlandırmak isteyenlere özel en iyi duvar saati çeşitleri

Dilediğiniz gibi kişiselleştirebileceğiniz, sizi yansıtan ve bir benzeri daha olmayan model istiyorsanız Hediyesepeti İsme Özel Duvar Saati tam size göre! 6 mm ahşap materyal üzerine dijital baskı ile hazırlanan duvar saatinde istediğiniz görseli kullanabilirsiniz. Saat üzerine istediğiniz kişisel notları ekletebilir, sadece size özel, en iyi duvar saati tasarımına imza atabilirsiniz. Sadece 1 adet AA pil ile çalışan saat sessiz akar mekanizma kullanılarak hazırlandığı için yatak odalarında da da konumlandırabilirsiniz. Dilerseniz hol ve salonda kullanabilir, gelen misafirlerinizi kıskandırabilirsiniz. Peki, sevdiklerinize özel tasarım hazırlayarak özel günleri unutulmaz kılmaya ne dersiniz?

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8. Zarafetin yeni hâlini duvarınıza taşıyın

Dekorunu tik tak sesleriyle taçlandırmak isteyenlere özel en iyi duvar saati çeşitleri

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Modern, minimal ama oldukça çarpıcı ve göz alıcı tasarımları tercih ediyorsanız en iyi duvar saati markası Regnum Dijital Baskı Sistemleri'nin temperli cam materyal kullanarak tasarladığı duvar saatine göz atmadan geçmeyin. Parlak siyah cam üzerinde güneş ışıltılı çiçek deseninin büyüleyici birleşimiyle hazırlanan Regnum Dijital Baskı Sistemleri Duvar Saati, evinize farklı bir hava katacak! Akrep ve yelkovanın siyah numaraları ise beyaz renkli olan duvar saati sadece ev ve ofis için değil sevdiklerinizi çok mutlu edecek hediye için de rahatlıkla tercih edilebilir. Eşsiz modeller sayesinde dekorasyonunuza farklı bir dokunuş eklemeye hazır mısınız?

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9. Modern ve klasiği buluşturan modelle evinize şık bir dokunuş yapın

Dekorunu tik tak sesleriyle taçlandırmak isteyenlere özel en iyi duvar saati çeşitleri

En kaliteli duvar saatlerine imza atan Markakanvas'ın gold ve mermer detaylarla süslediği Markakanvas Duvar Saati, modern ve klasik çizgileri birlikte kullanmak isteyenlerin ilk tercihi. Kabartmalı rakamların yanı sıra Romen rakamlarının da kullanıldığı zarif tasarımlı duvar saati, gören herkesin beğenisini kazanacak! Siyah, gold ve kahve mermer tonlarının bir arada kullanıldığı model sessiz akar mekanizmasıyla sizi rahatsız etmez. 50 cm çapıyla birçok duvara kolayca uyum sağlar. Pil ile çalışan saati dilerseniz ofisinizde kullanmak dilerseniz sevdiklerinize hediye etmek için tercih edebilirsiniz.

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10. Tasarımına hayran kalacaksınız

Dekorunu tik tak sesleriyle taçlandırmak isteyenlere özel en iyi duvar saati çeşitleri

En iyi duvar saati markası yorumlarını alan Emores'le listemizi sonlandırıyoruz. Emores Duvar Saati, 36x36x5 cm boyutuyla hemen her odada rahatlıkla tercih edilebilir. Tam ortasında dünya haritasının bulunduğu duvar saati, kahve tonlarının eşsiz uyumuyla mükemmel görünüm sunar. Büyük rakamları sayesinde uzağa konumlandırılsa bile saat rahatlıkla görülebilir. Yuvarlak olduğu için birçok dekorasyona uyum sağlar. Bombe cam ile kaplanan saatin temizliğini nasıl yapacağınızı anlatalım. Nemli bezle silerek zorlanmadan temizleyebilirsiniz. Kolay monte edilen ürünle ev dekorasyonunuza farklı boyut katmaya ne dersiniz?

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