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  4. Deliğe el bombası atıp çıkardılar! Saddam Hüseyin'in yakalandığı anı böyle anlattı: Önce elleri, sonra kıllı kafası çıktı ve...

Deliğe el bombası atıp çıkardılar! Saddam Hüseyin'in yakalandığı anı böyle anlattı: Önce elleri, sonra kıllı kafası çıktı ve...

02.01.2023 09:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yerdeki bir delikte saklandığı ihbarını alan Delta Force ekibi harekete geçti. Ekip, Irak'ın eski cumhurbaşkanı Saddam Hüseyin'in peşindeydi. Deliğin üstündeki kum ve yaprak tabakasını temizleyen ekip içeri el bombası attığında Arapça haykırışları duydu. Saddam'ı kuyudan çıkaran Delta Force ekibi, "Bush'un selamı var" dedi. Delta Force ekibinden eski bir özel harekat personeli olan emekli Başçavuş Kevin Holland, gizli görevle ilgili yaklaşık 20 yıl sonra verdiği söyleşide anlattı.

Deliğe el bombası atıp çıkardılar! Saddam Hüseyin'in yakalandığı anı böyle anlattı: Önce elleri, sonra kıllı kafası çıktı ve...

7 Aralık'ta yayımlanan bir podcast programında görevi anlatan Holland'ın anlattığına göre ekip 2003'te aldıkları bir "insan istihbaratı"nın ardından Irak'taki küçük kasabada yer alan bir çukura gitti.

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GİZLİ DELİK BULUNDU

Delik yaprak ve kum tabakasıyla kaplıydı. Yeri belli olmasın diye ayrıca straforla kapatılmıştı. Holland, oksijen akımının sağlanabilmesi için delikte bir boru olduğunu söyledi.

EL BOMBASI ATTILAR, HAYKIRIŞLARI DUYDULAR

Holland ve ekibi tıkalı deliği açmaya başladıklarında gizlenmesi için tuğlalarla kaplı olduğunu gördü. İçeri bir el bombası attılar ve Arapça haykırışların yükseldiğini duydular.

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Holland, yaşananların devamını şöyle anlattı:

"Sonra delikten eller çıktı; büyük, kıllı bir kafa çıktı ve yakalayıp dışarı çıkarttık. 'İşte ta kendisi' dedik."

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"SADDAM'IN SİLAHI BUSH'TA"

Saddam'ı saklandığı delikten çıkardıklarında dönemin ABD Başkanı Bush'un eski Irak liderine selamı iletildi.

Holland, Saddam'ın yakalandığında yanında bulundurduğu Glock 18 silahının artık Bush'un elinde olduğunu söyledi.

Saddam'ın ekibe yalvardığını söyleyen Holland, "Irak Cumhurbaşkanı olduğunu ve müzakereye hazır olduğunu İngilizce söyledi" diye konuştu.

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Saddam Hüseyin

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