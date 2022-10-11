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Dell BIOS tuşu nedir? Dell laptop BIOS tuşu nasıl öğrenilir?

11.10.2022 15:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçe ismi Temel Giriş Çıkış Sistemi olan ve İngilizce Basic Input Output System ifadesinin baş harflerinden oluşan BIOS, bilgisayarın en önemli ögesidir. Cihazın sağlıklı olarak çalışmasında büyük bir etkisi vardır. Herhangi bir arıza ya da sorun durumunda BIOS menüsünden işlem yaparak sorunu gidermek mümkündür. Tüm bilgisayarlar için BIOS menüsüne ulaşmanın farklı kısayol tuşları vardır. Dell marka bilgisayarlar için BIOS kısayol tuşu F2'dir.

Dell BIOS tuşu nedir? Dell laptop BIOS tuşu nasıl öğrenilir?

İçindekiler

  • Dell BIOS tuşu nedir?
  • Dell laptop BIOS tuşu nasıl öğrenilir?

BIOS sistemi, bilgisayarın işlevlerinde birçok görev üstlenir. Donanımların voltaj seviyelerinin tespiti ve ayarlanması, ekran kartı ve RAM benzeri donanımların açılışı sırasında test yapılması, donanımların frekans ayarlarının yapılması, varsa kullanılmayan donanım parçalarının kapatılması gibi işlevlere sahiptir.

Anakart üzerinde kurulu olan BIOS sistemi, kalıcıdır. Bilgisayar kapanıp açıldığında ya da format atıldığı zaman bile işlevine kaldığı yerden devam edebilir. Bilgisayarlarda yaşanan sorunlar ve arızalar karşısında en sık kullanılan yöntem BIOS sisteminde işlem yapmaktır. Güncelleme ya da sıfırlama yolu ile arıza giderilebilir.

Farklı bilgisayarlar masaüstü ya da dizüstü olup olmaması fark etmeden markasına ya da modeline göre farklı kısayollar kullanarak BIOS menüsünü açar. Dell marka bilgisayarlarda BIOS'a ulaşabilmek için başlatma sırasında F2 tuşuna basılır.

Dell BIOS tuşu nedir?

F12 kısayol tuşu Dell marka bilgisayarlarda BIOS menüsüne ulaşabilmek için alternatif bir kısayol tuşudur. Bilgisayar açılırken ya da yeniden başlatıldığı zaman Dell logosu ekranda görünür görünmez sürekli olarak ve birkaç kez F2 tuşuna basılır. Bu işlem BIOS menüsü ekranda görünene kadar yapılır.

Açılan ekran üzerinden gerekli değişiklikler, güncellemeler ya da sıfırlamalar gerçekleştirilerek sorun yaşatan arıza giderilir. Bir bilgisayara format atmak isteniyorsa cihazın güç düğmesi ile F2, F10 ya da delete tuşlarına aynı anda basılır. Böylece BIOS menüsüne ulaşılır.

Dell laptop BIOS tuşu nasıl öğrenilir?

Dell marka dizüstü bilgisayarlar için farklı modellere göre BIOS ve sistem kurulumuna erişme adımları şu şekildedir:

  • Bilgisayar başlatılırken ekranda Dell logosunun görünmesi beklenir.
  • Dell logosu görüldüğü anda arka arkaya F2 ya da F12 tuşlarına sürekli olarak basılır.
  • Ekranda BIOS Set Up (Bios Kurulumu) ya da System Set Up (sistem kurulumu) seçeneklerinden biri seçilir.

Dell marka bilgisayarlar için BIOS güncelleştirmesi yapmak yaşanan sorunu gidermeye yardımcı olacaktır. BIOS güncelleştirildiğinde güvenlik güncelleştirmesi ve daha yüksek düzeylerde kararlılık gibi faydalar da sağlanır.

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Dell dell laptops
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