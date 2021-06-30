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Delta'dan sonra şimdi de Delta Plus kabusu! Rusya'da ilk vaka görüldü

30.06.2021 10:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hindistan'da ortaya çıkan ve kısa sürede yayılarak dünya genelinde yeni bir paniğe neden olan Delta varyantı 'Delta plus' olarak mutasyona uğradı. Hindistan dışındaki ülkelerde de görülmeye başlanan Delta plus son olarak Rusya'ya sıçradı. Ülkede ilk vakanın görüldüğü açıklandı.

Delta'dan sonra şimdi de Delta Plus kabusu! Rusya'da ilk vaka görüldü

Rusya'da, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Hindistan'da ortaya çıkan "Delta plus" varyantının ilk kez tespit edildiği bildirildi.

Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko ve İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisi Başkanı Anna Popova, ülkedeki Kovid-19 durumuna ilişkin toplantı düzenledi.

Popova, burada yaptığı konuşmada, ülkede "Delta plus" varyantına rastlandığına dair bilgileri denetlediklerini belirterek "Bu yöndeki bilgi doğrulandı. Bu, gerçekten Delta plus varyantı." dedi.

Bu varyanta bir kadında rastlandığını aktaran Popova, "Kadın, hastalığı hafif atlattı." ifadesini kullandı.

Popova, bu durumda vatandaşların Kovid-19'a karşı aşılanmasının önemini vurguladı.

İlk olarak Hindistan'da görülen ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından "endişe verici" olarak tanımlanan Delta varyantının, yüksek bulaşıcılığı nedeniyle yakın zamanda dünya genelinde baskın tip haline gelmesinden endişe ediliyor.

RUSYA'DA AŞILAMA SÜRECİNİN YAVAŞLAMASIYLA VAKALAR ARTIYOR

Rusya'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşılama süreci yavaş ilerlerken vakalar artıyor.

Rusya'da haziran başında Kovid-19 vaka sayısının yeniden yükselişe geçmesiyle nüfusun yoğun olduğu bölgelerde virüse karşı aşılanma zorunluluğu getirilmesi yönünde karar alındı.

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Toplumsal bağışıklığın sağlanması için sonbahara kadar halkın yüzde 60'ının aşılanması Rus yetkililer tarafından hedeflense de yeterli katılımın olmaması nedeniyle süreç oldukça yavaş ilerliyor.

Yıl başından itibaren kitlesel aşılama süreci başlayan Rusya’da, 22 Mart’ta 6 milyon 300 bin kişinin aşılandığı duyuruldu. 145 milyon nüfuslu ülkede iki doz aşı yaptıranların sayısı ancak 11 milyon civarına yükselebildi.

Aşılama sürecinin yavaş ilerlemesi ve Kovid-19’un yeni varyantlarının ortaya çıkması, haziran itibariyle günlük vaka ve ölü sayılarının da artmasına neden oldu.

Bunun üzerine başta başkent Moskova olmak üzere geç de olsa ülke genelinde aşılama konusunda sert tedbirler alınmaya başlandı ve aşılanmanın zorunlu hale getirilmesine yönelik düzenlemeler yapıldı.

Buna, Rus vatandaşlarının ülkede üretilen Kovid-19 aşılarına ilgisizliği neden olduğu ifade edilirken, toplumda "aşının ilerleyen dönemde insan sağlığını olumsuz etkileyebileceği" iddiaları aşı kampanyalarına ilgiyi olumsuz etkiliyor.

Bununla birlikte, aşı sertifikasının restoran, kafe gibi kamusal alanlara girişlerde zorunlu hale getirilmeye başlanması "sahtekarlık" olaylarının başlamasına neden oldu.

Sahte aşı sertifikaları aracılığıyla resmi barkod (QR kod) alma vakalarının gündeme gelmesi Rus yetkililerde endişeye yol açtı.

Sahte sertifikalar konusunda yorum yapan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Bu durum endişelendiriyor. Bu, Rus yasalarına aykırıdır. Elbette, dolandırıcılarla mücadele etmek gerekiyor." ifadelerini kullandı.

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"VATANDAŞLARIN YÜZDE 60’INI SONBAHARA KADAR AŞILAMAYI YETİŞEMEYİZ"

Peskov, Kovid-19'a karşı aşılanan kişi sayısının son zamanlarda arttığını ancak bunun yeterli olmadığını belirtti.

Daha fazla vatandaşın aşılanacağı umudunu paylaşan Peskov, "Vatandaşların yüzde 60’ını sonbahara kadar aşılamaya yetişemeyiz. Bu hafta aşılanmak isteyen kişi sayısının arttığı görülüyor. Bu haftaya kadar, aşılanma süreci, devletin gerekli imkanları oluşturmasına rağmen düşük seviyede idi." dedi.

Peskov, toplumsal bağışıklığın oluşturulması sürecinin de uzun sürebileceği öngörüsünde bulundu.

KOVİD-19 VAKA SAYISI 5 MİLYON 493 BİNİ AŞTI

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, salgınının başlangıcından bu yana son 24 saatte 652 ile "en yüksek" can kaybı kayıtlara geçerken, toplam ölü sayısı 134 bin 545'e çıktı.

Ülke genelinde, son 24 saatte vaka sayısı 20 bin 616 artarak 5 milyon 493 bin 557'ye, virüsten iyileşen sayısı da 14 bin 697 artışla 4 milyon 984 bin 37'ye çıktı.

Başkent Moskova'da son 24 saatte vaka sayısı 6 bin 209 artarak 1 milyon 352 bin 392'ye, virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı da 121 artışla 22 bin 331'e çıktı.

HAZİRAN BAŞINDA VAKALARDA SIÇRAMA

Rusya'da, ilk Kovid-19 vakası 31 Ocak 2020'de, virüs kaynaklı ilk ölüm 19 Mart 2020'de kayıtlara geçmişti.

Mayıs sonu ve haziran başında 10 binin altında olan günlük vaka sayısı, 9 Haziran’da 10 binin üzerine çıkmıştı.

Kısa sürede büyük bir sıçramayla günlük vaka sayısı 14 Haziran’da 14 bin 723, 19 Haziran’da 17 bin 906 olarak kayıtlara geçmişti.

Rusya'da, 24 Aralık 2020'de 29 bin 935 kişide virüsün tespit edilmesiyle "en yüksek" Kovid-19 günlük vaka sayısının görüldüğü ve virüs nedeniyle 635 kişinin yaşamını yitirdiği açıklanmıştı.

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(AA)

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koronavirüs (Covid-19) Rusya koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı)
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