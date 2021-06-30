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  4. Tehlike yayılıyor! BioNTech ve Sinovac aşısı Delta varyantına karşı koruyucu mu?

Tehlike yayılıyor! BioNTech ve Sinovac aşısı Delta varyantına karşı koruyucu mu?

30.06.2021 09:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Delta varyantının daha önceki baskın varyant olan Alfa (Kent) varyantından yaklaşık yüzde 60 daha bulaşıcı olduğu tahmin edildiğini ifade eden Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Reşit Mıstık, Sinovac aşısı için yeni açıklanan veriye göre, 3'te 1 oranında delta varyantına karşı koruduğunu söyledi. Daha önceki açıklamalarda da BioNTech'in varyanta karşı koruma sağladığı belirtilmişti.

Bütün virüslerin çoğalmaları (replikasyonları) sırasında genetik değişime uğrayabileceklerini belirten Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Reşit Mıstık, "Bu değişim mutasyon olarak isimlendirilir. İki yıla yakın süredir salgını devam eden SARS-CoV-2 virüsünde de birçok mutasyon saptanmış ve bunlar kayıt altına alınmıştır. Zoe Covid Semptom Gubu’nun çalışması bu varyanta ilişkin farklılıklara dair bilgileri bir araya getirdi. Grubun çalışmasında kaydedilen bilgilere göre ilk defa Hindistan’da görülen Delta varyantı baş ağrısı, burun akıntısı ve boğaz ağrısı ile kendini gösteriyor. Bu belirtiler gençlerde ağır bir soğuk algınlığı şeklinde ortaya çıkıyor.

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YÜZDE 60 DAHA BULAŞICI

Son edinilen veriler doğrultusunda ülkedeki Covid-19 vakalarının yüzde 90’ını Delta varyantından oluştuğu tahmin ediliyor. Delta varyantının daha önceki baskın varyant olan Alfa (Kent) varyantından yaklaşık yüzde 60 daha bulaşıcı olduğu tahmin ediliyor. Bu varyant biraz farklı çalışıyor gibi görünüyor. İnsanlar bir tür mevsimsel soğuk algınlığına yakalandıklarını düşünebilir ve hayatlarına devam ederken virüsü başka insanlara yayabilir gençlerde daha hafif semptomlar olabilir, bu sebeple bu tip semptomu olan kişilerin maske-mesafe-temizlik kuralına uyması ve SARS-CoV-2 testini yaptırması gerekir. Ancak klasik semptomların yanı sıra; titreme, iştahsızlık, baş ağrısı ve kas ağrıları gibi semptomlar da görünebilir. Türkiye Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre 16 şehirde 250’ye yakın olguda delta varyantına rastlandığı bildirilmiştir" dedi.

SINOVAZ VE BIONTECH'İN KORUYUCULUĞU

Hindistan’da Delta plus adı verilen koronavirüs mutasyonunun varlığının ilk olarak 11 Haziran’da İngiltere’den bildirildiğini belirten Mıstık, "Delta mutasyonunun bir alt türü olan Delta Plus, ilk olarak Güney Afrika’da tespit edilen Beta varyantında görülen K417N isimli spike proteinin mutasyonuna sahip. Hindistan Sağlık Bakanlığı ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından K417N adlı mutasyon, bağışıklık sisteminden sıyrılma özellikleri bulunan Beta varyantında (B.1.351) da görüldüğü için incelemeye alınmıştır. Dünyada 16 Haziran itibarıyla 11 ülkede en az 197 vakada tespit edildi. DSÖ bu varyantlara karşı hangi aşının etkili veya etkisiz olduğu ile ilgili bir açıklama yapmamıştır. Ancak Delta varyantına karşı BioNThec/Pfizer aşısının koruma sağladığı üreticisi tarafından bildirilmiştir. Sinovac için yeni açıklanan veriye göre 3’te 1 oranında delta varyantına karşı koruduğu açıklanmıştır. Delta plus varyantı hakkında henüz aşıların koruyuculuğu ile ilgili bilgi yoktur. Diğer aşıların bu varyantlara karşı koruyuculuğu ile ilgili bir çalışma henüz yayınlanmamıştır" şeklinde konuştu.

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PFIZER YETKİLİSİ: YÜZDE 90 ETKİLİ

Pfizer'in İsrail'deki tıbbi direktörü Alon Rappaport, BioNTech ile birlikte ürettikleri aşının Delta varyantına karşı yüzde 90 etkili olduğunu açıkladı.

SINOVAC SÖZCÜSÜ YENİ VERİLERİ AÇIKLADI

Sinovac sözcüsü Liu Peicheng, Kovid-19 aşısının Delta varyantına karşı etkili olduğunu duyurdu. Peicheng, aşılananlardan alınan kan örneklerine dayanan ön sonuçların, Delta varyantına karşı nötralize edici etkide üç kat azalma gözlemlendiği bilgisine yer verdi.

MODERNA'DAN AÇIKLAMA

Son olarak Moderna'dan yapılan açıklamada da testlerin tamamlandığı duyuruldu. Şirket, aşının, Delta varyantı da dahil olmak üzere test edilen tüm varyantlara karşı yüksek düzeyde nötralize edici antikor ürettiğini açıkladı. Resmi açıklamaya göre, antikor seviyeleri Delta varyantına karşı sadece 2,1 kat düştü.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19)
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