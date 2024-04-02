DEM Parti'nin kazandığı belediyede AK Parti'nin itirazı kabul edildi: Hilvan'da sonuç iptal, seçim yenilenecek

31 Mart yerel seçimlerinin ardından itiraz süreçleri başladı. DEM Parti'nin kazandığı belediyelerden biri olan Hilvan'da seçim sonuçlarına AK Parti'den gelen itiraz kabul edildi.

SEÇİM TEKRARLANACAK

AK Parti yetkilileri, Hilvan'da sandık sonuç tutanaklarında şaibe olduğu gerekçesiyle seçim sonuçlarına itiraz etti.

Hilvan İlçe Yüksek Seçim Kurulu da, seçim günü bir grubun Gençlik Merkezini basarak bazı sandıkların tutanaklarını yaktıklarının tespit edildiğini belirterek seçimin tekrarlanmasına karar verdi.

Hilvan İlçe Yüksek Seçim Kurulu, seçim günü Gençlik Merkezini basan bir grubun 5 sandığın tutanağının yakılması, bir sandıkta ise yaşanan kavga sonrası görevlilerin salonu terk etmesi nedeniyle bugün bir toplantı gerçekleştirdi.

"OLAY SONUCU DİREKT ETKİLEDİ"

Toplantıda, yaşanan olayın seçim sonucunu direkt etkilediği belirtilerek iptal edilmesine karar verildi.

İptal edilen seçimin ise 2 Haziran 2024 Pazar günü yapılması kararlaştırıldı.

DEM PARTİ'DEN İTİRAZ

DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan, gazetecilere yaptığı açıklamada, karara itiraz edeceklerini, hukuki sürecin takipçisi olacaklarını ifade etti.

İlçe seçim kurullarının kararlarına karşı 5 Nisan Cuma günü saat 17.00'ye kadar itirazda bulunulabiliyor. Bu itirazlar il seçim kurullarınca, 7 Nisan Pazar günü saat 17.00'ye kadar karara bağlanacak.

DEM PARTİ YÜZDE 3 FARKLA ALMIŞTI

Hilvan'da kesin olmayan sonuçlara göre DEM Parti adayı Serhan Paydaş yüzde 33,20, AK Parti adayı Ali Bayık yüzde 30,72 oy almıştı.

(İHA-AA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır





