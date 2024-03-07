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DEM Parti sözleri ortalığı karıştırdı! CHP'den Burcu Köksal açıklaması

Şahin Alp Şahin Alp Mynet Haber / İçerik Editörü
07.03.2024 16:30
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CHP'nin Afyonkarahisar adayı Burcu Köksal'ın DEM Parti'ye yönelik sözleri ortalığı karıştırdı. CHP'den konuyla ilgili yazılı açıklama geldi. Açıklamada, "Belediyelerimizin kapıları dün olduğu gibi bugün de herkese sonuna kadar açık olacak, tek bir yurttaşımız dahi kimlikleri nedeniyle haklarından ve kamu hizmetlerinden yoksun bırakılmayacaktır" denildi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) tarafından, CHP'nin Afyonkarahisar adayı Burcu Köksal'ın DEM Parti'ye yönelik sözlerine ilişkin yazılı açıklama yayımlandı.

CHP'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Cumhuriyet Halk Partisi, bir asrı aşan tarihimizde olduğu gibi, bugün de siyaset ve yönetim anlayışının temeline Cumhuriyeti, demokrasiyi, eşit yurttaşlığı, halkçılığı koymaktadır.

Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ten devraldığımız tarihsel sorumluluğumuz ışığında halkın tüm kesimlerini ayrım gözetmeksizin kucaklamayı, halkımızın sorunlarına çözüm üretmeyi, halkımızla omuz omuza ülkemizi bulunduğu noktadan daha ileriye taşımayı en büyük görevimiz kabul ediyoruz.

100 yıl önce emperyalizme karşı bağımsız, eşit, özgür bir ülkeyi kuran iradenin torunları olarak bugün de eşit, özgür, birlikte zengin ve barış içinde yaşayan bir ülke inşa etme hayalimiz ve irademiz her zamankinden daha güçlü.

Türkiye'yi kimlikler üzerinden ayrıştıran kutuplaştırıcı siyasetin karşısında inanç, etnik köken, yaşam tarzı, sosyoekonomik durum, siyasi görüş ayrımı yapmaksızın tüm halkı kapsayan ve kucaklayan bir siyaseti kurmakta kararlıyız.

31 Mart 2024 Yerel Seçimlerine giderken, bu anlayışın ve ilkelerin en açık ifadesi olan, Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel tarafından liderliği yapılan Türkiye İttifakı'nı yurdumuzun dört bir köşesinde kararlılıkla kuruyor ve büyütüyoruz.

Halkçı belediyeciliği rehber edinen, gücünü halkın iradesinden alan Cumhuriyet Halk Partili belediyeler geçmişte ve günümüzde olduğu gibi gelecekte de tüm toplum kesimlerini ayrımsız kucaklamaya devam edecektir. Bugün yönetmekte olduğumuz ve 31 Mart 2024'ten itibaren yönetmeye başlayacağımız tüm belediyelerimizin kapıları herkese sonuna kadar açık olacak, tek bir yurttaşımız dahi kimlikleri nedeniyle haklarından ve kamu hizmetlerinden yoksun bırakılmayacaktır.

Tüm halkımızı 31 Mart 2024'te Türkiye İttifakı'nda buluşmaya davet ediyoruz."

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NE OLMUŞTU?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel önceki gün Afyonkarahisar’da Belediye Başkan Adayı ve CHP Grup Başkanvekili Burcu Köksal ile miting düzenlemişti. Köksal, “Belediye başkanı olarak seçildiğimde Afyonkarahisar Belediyesi'nin kapıları DEM Parti hariç, bütün siyasi partilere açık olacak” demişti.

CHP lideri Özgür Özel, daha sonra Uşak'ta düzenlediği mitingde konuya ilişkin açıklama yapmıştı. Özel, "Afyon’da konuşurken belediyenin kapılarını ardına kadar açacağız diye söylerken orada bir küçük sürçü lisan oldu, ‘aman başkanım sen düzelt’ dedi. Afyon belediyesinin de, Uşak belediyesinin de seçildikten sonra kapıları ardına kadar tüm siyasi partilere, tüm Uşak ve Afyonlulara açıktır” ifadelerini kullanmıştı.

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Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Köksal ise “Açık ve net Afyonkarahisar’ı DEM’lilerle ve HÜDAPAR’lılarla yönetmeyeceğim. Net” sözlerinin arkasında durduğunu göstermişti.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da, "Şu partililer hariç şunlarla görüşürüm diyen ya kendine başka bir iş bulacak ya da başka bir parti bulacak" sözleriyle Burcu Köksal'a tepki göstermişti.

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Burcu Köksal CHP DEM Parti
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