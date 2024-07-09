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Demet Akalın'dan sonra Sarp Apak da aldığı kirayı açıklayıp isyan etti! Herkes 65 bin TL'ye verirken...

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
09.07.2024 12:14
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Demet Akalın geçtiğimiz günlerde kiracısının çok az bir bedel ödediğini söyleyerek isyan etmişti. Akalın'dan sonra Sarp Apak da benzer konuyla gündeme geldi. Oyuncu Sarp Apak, Sarıyer'deki lüks dairesinde oturan kiracısıyla mahkemelik oldu.

Demet Akalın'dan sonra Sarp Apak da aldığı kirayı açıklayıp isyan etti! Herkes 65 bin TL'ye verirken...

Demet Akalın bir süredir kiracısıyla sorunlar yaşıyordu. 5 bin TL kira aldığı eviyle ilgili isyanını dile getiren Akalın'dan sonra oyuncu Sarp Apak da benzer bir konuyla gündeme geldi.

Oyuncu Sarp Apak 14 yıllık kiracısının verdiği kiranın düşük olduğunu belirterek mahkemenin yolunu tuttu. 2010 yılında evini kiraya veren Sarp Apak kiracısı ile 3 bin TL karşılığında anlaştı. Özellikle son iki sene konut satışlarındaki artış kiralara da yansıyınca ünlü oyuncu kira ücretine zam yapmaya karar verdi. Ancak evde oturan kiracı istenilen zammı kabul etmeyince taraflar mahkemelik oldu.

Sabah'ın haberine göre; Sarp Apak avukatı aracılığıyla Sulh Hukuk Mahkemesine verdiği dilekçesinde kiracısının bulunduğu konuma göre çok aşağıda kira ödediğini bu nedenle mahkemenin kira tespitinde bulunmasını talep etti.

Ekran Alıntısı

SARIYER'DE LÜKS SİTEDE ÖDEDİĞİ KİRA...

Söz konusu dairenin Sarıyer'in lüks sayılan bir yerinde site içerisinde bulunduğuna dikkat çeken Sarp Apak, yaptıkları araştırmada aynı sayılan dairelerin ortalama 45 ila 65 bin TL değerinde kiraya verildiğini ancak kiracısının kendisine 12 bin 500 TL ödeme yaptığını belirtti.

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35 BİN LİRA İSTEDİ ONU DA KABUL ETMEDİ

Dilekçenin devamında bölgede rayiç kira bedeli araştırması yaptıklarını belirten Sarp Apak kiracısının son olarak 2022 yılında 10 bin TL kira ödediğini, noter aracılığıyla yapılan ihtarda bu bedelin 35 bin lira olması için talepte bulunduğunu ancak kiracının 12 bin 500 liralık kira bedeli yatırdığını belirtti.

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Bu nedenle mahkemenin kira tespiti yapmasını talep eden ünlü oyuncunun evinin değeri atanan bilirkişiyle tespit edilecek.


Express


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Sarp Apak
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