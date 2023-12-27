Demi Rose iddialı pozlarını peş peşe paylaştı! Derin dekoltesiyle nefes kesti

Sosyal medya üzerinden yaptığı cesur paylaşımları sayesinde dünya geneline tanınan ve büyük bir hayran kitlesine sahip olan Demi Rose her paylaşımıyla olay oluyor.

Bir seks sembolü olarak sosyal medyada var olduğunu her fırsatta dile getiren kıvrımlı model Demi Rose bu defa son pozlarıyla sosyal medyayı salladı.

'Mutlu Bayramlar' notunu düştüğü pozlarını peş peşe paylaşan ünlü fenomenin gönderisi kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

Süper mini eteği ve derin göğüs dekoltesiyle dikkat çeken ünlü ismin iddialı pozlarına; 'Bu nasıl bir güzellik', 'Gerçek dışı', 'Çok güzel', 'Harika görünüyorsun' gibi yorumlar yapıldı.

Fenomen isim daha önce DJ Khaled ve Chris Brown gibi dünyaca ünlü starların müzik videolarında yer aldı.

1,57 boyundaki fenomenin her pozuna beğeni ve yorum yağıyor. Ünlü fenomen bikinili pozları ve tarzıyla da ön plana çıkıyor.









