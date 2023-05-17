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Demi Rose yatak pozuyla sosyal medyada nefesleri kesti! İç çamaşırıyla yaptığı paylaşım gündem oldu

17.05.2023 10:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiliz model Demi Rose Instagram’dan yaptığı cesur paylaşımlarına hız kesmeden devam ediyor. Sıklıkla hayranlarının karşısına birbirinden iddialı kıyafetlerle çıkmayı tercih eden fenomen isim geleneğini bozmadı. Fenomen isim bu kez vücut hatlarını ön plana çıkarttığı cesur yatak pozuyla sevenlerinin karşısına çıktı.

Demi Rose yatak pozuyla sosyal medyada nefesleri kesti! İç çamaşırıyla yaptığı paylaşım gündem oldu

Sosyal medyada 20 milyonu aşkın geniş bir hayran kitlesi bulunan Demi Rose hayranlarını heyecanlandıran paylaşımlara imza atmayı sürdürüyor. Son olarak Meksika tatilinde çekilen pozlarıyla sevenlerinini selamlayan Rose’un gönderisinde adeta beğeni butonu çöktü.

HAYRANLARI BÜYÜK İLGİ GÖSTERDİ

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Meksika’da yaptığı tatilde bir otel odasının yatağında çekilen pozlarını paylaşan Rose sosyal medyada gündem yaratmayı başardı. Kırmızı iç çamaşırıyla yatakta oturarak poz veren Rose gönderisine sadece kırmızı bir kalp emojisi eklemeyi tercih etti.

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Fenomen ismin gönderisi kısa sürede hayranlarından tam not almayı başardı. Hayranlarının yorum ve beğeni yağmuruna tuttuğu gönderisinde Rose’un güzelliğini öven yorumlar dikkatleri çekti.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Meksika Demi Rose

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