Demi Rose yatak pozuyla sosyal medyada nefesleri kesti! İç çamaşırıyla yaptığı paylaşım gündem oldu

Sosyal medyada 20 milyonu aşkın geniş bir hayran kitlesi bulunan Demi Rose hayranlarını heyecanlandıran paylaşımlara imza atmayı sürdürüyor. Son olarak Meksika tatilinde çekilen pozlarıyla sevenlerinini selamlayan Rose’un gönderisinde adeta beğeni butonu çöktü.

HAYRANLARI BÜYÜK İLGİ GÖSTERDİ

Meksika’da yaptığı tatilde bir otel odasının yatağında çekilen pozlarını paylaşan Rose sosyal medyada gündem yaratmayı başardı. Kırmızı iç çamaşırıyla yatakta oturarak poz veren Rose gönderisine sadece kırmızı bir kalp emojisi eklemeyi tercih etti.

Fenomen ismin gönderisi kısa sürede hayranlarından tam not almayı başardı. Hayranlarının yorum ve beğeni yağmuruna tuttuğu gönderisinde Rose’un güzelliğini öven yorumlar dikkatleri çekti.