Demir eksikliği neden olur? Demir eksikliğine ne iyi gelir? Demir eksikliği belirtileri ve tedavisi

Demir, vücudumuz için temel bir mineraldir ve birçok biyolojik süreçte önemli rol oynar. Ancak, birçok insan demir eksikliği ile mücadele eder ve bu durum görünmeyen bir tehlike olabilir. Demir eksikliği günlük yaşamınızı etkileyen bir durum olabilir ancak doğru tedavi ve yaşam tarzı değişiklikleriyle kontrol altına alınabilir.

Demir eksikliği neden olur?

Demir eksikliği, vücuttaki demir stoklarının yetersiz olması durumudur. Bu durum demirin yeterince alınmaması, emilememesi veya kan kaybı gibi faktörlerle ortaya çıkabilir. Demir eksikliği sıklıkla anemiye (kansızlık) yol açar ve bu da hâlsizlik, yorgunluk, soluk cilt tonu ve konsantrasyon eksikliği gibi belirtilerle kendini gösterebilir. Demir eksikliği nedenleri şunlardır:

Yetersiz demir alımı

Kan kaybı

Sindirim sistemi sorunları

Bağırsak parazitleri

Kronik hastalıklar

Sağlıklı yaşam için demirin önemi göz ardı edilmemeli ve demir eksikliği konusunda bilinçli olunmalıdır. Demir eksikliği belirtileri şöyledir:

Yorgunluk

Hâlsizlik

Nefes darlığı

Baş dönmesi

Baş ağrısı

Solgunluk

Soğuk algınlığına ve diğer enfeksiyonlara karşı artan hassasiyet

Tırnaklarda kırılma ve şekil bozukluğu

Saç dökülmesi

Dil ve dudaklarda çatlama

Ayaklarda karıncalanma ve uyuşma

Demir eksikliği tedavisi için 2 temel yaklaşım vardır. Bunlardan ilki demir takviyesidir. Doktor gözetiminde direkt demir takviyesi almak "Demiri en hızlı ne yükseltir?" sorusunun cevabı olacaktır.

Demir takviyesi almak, demir eksikliğinin en yaygın tedavisidir. Demir takviyeleri tableti kapsül, şurup ve damla hâlinde olabilir. Demir takviyesi kullanırken dikkatli olmak ve doktorun önerdiği şekilde kullanmak önemlidir. Demir takviyeleri bazı ilaçlarla etkileşime girebilir, bazı yan etkileri olabilir (örneğin kabızlık, ishal ve mide bulantısı).

Ancak sadece takviye kullanmak "Demir eksikliği en hızlı nasıl giderilir?" sorusunun cevabı değildir. Demir eksikliği en hızlı şekilde, hem demir takviyesi alarak hem de demir açısından zengin besinler tüketerek giderilebilir. Demiri en hızlı yükselten besinler, kırmızı et, tavuk eti, balık, yumurta, baklagiller, kuruyemiş ve tohumlar ve yeşil yapraklı sebzelerdir. C vitamini açısından zengin besinler tüketmek de demir emilimini artırarak demir seviyelerinin yükselmesine yardımcı olur.

Bu bilgiler sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tıbbi bir sorunuz varsa doktorunuza danışmanız önemlidir.





