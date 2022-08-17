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Demir Grup Sivasspor, Malmö maçına hazır

17.08.2022 19:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Demir Grup Sivasspor, Malmö maçına hazır

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında yarın İsveç'in Malmö ekibine konuk olacak Demir Grup Sivasspor, hazırlıklarını tamamladı.

Yeni Malmö Stadı'nda teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı ve pas çalışmasıyla sürdü.

Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise maçın taktik çalışmasının gerçekleştirildiği öğrenildi.

Malmö ile Demir Grup Sivasspor arasında Yeni Malmö Stadı'nda oynanacak karşılaşma, yarın TSİ 20.00'de başlayacak.

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Anahtar Kelimeler:
Sivasspor İsveç malmö

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