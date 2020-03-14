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  4. Demir kapıya sıkışan yavru köpeği kurtarmak için seferber oldular

Demir kapıya sıkışan yavru köpeği kurtarmak için seferber oldular

YAŞAM HABERLERİ  | 14.03.2020 16:21 | Son Güncelleme

Muğla’nın Bodrum ilçesinde demir kapıya kafası sıkışan yavru köpeği kurtarmak için itfaiye ekipleri seferber oldu

Akyarlar Mahallesi Kemer Caddesi 1’inci sokakta bir evin giriş kapısındaki demir parmaklıklarına kafası sıkışan yavru köpek için vatandaşlar seferber oldu.

Can havliyle bağıran köpeği kendi imkanlarıyla kurtarmaya çalışan çevre sakinleri yavru köpeğin kafasını sıkışan demir parmaklıklardan bir türlü çıkaramadı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen Bodrum itfaiye grup amirliği uzun uğraşlar sonucu köpeğin kafasını sıkıştığı yerden kurtardı. Kurtulan yavru köpek itfaiye tarafından evin bahçesine bırakıldı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
yavru köpek Muğla bodrum

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